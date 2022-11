Las últimas lluvias apenas han ayudado a remontar al embalse de Vadiello

Las últimas lluvias apenas han ayudado a remontar la capacidad hídrica del embalse de Vadiello, ya que el agua embalsada ha subido tan sólo en un 0,01 por ciento, lo que equivale a 10.000 metros cúbicos. La situación del principal abastecimiento de agua de boca de la ciudad de Huesca y de otros 48 núcleos de población sigue siendo preocupante, ya que tan sólo cuenta con 1,78 hectómetros cúbicos, es decir, un 11,5 por ciento de su capacidad.

De ello ha hablado el concejal del área de Servicios Generales y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca, Roberto Cacho, quien no cree que se pueda hablar de mejora de la situación y por tanto hay que seguir manteniendo las medidas y no bajar la guardia. “Han mejorado los últimos datos de agua embalsada pero en un 0,01 por ciento , es decir, diez mil metros cúbicos, menos de lo que gasta la ciudad en un día”. Ha añadido que “el pantano sigue dando servicio a todas las poblaciones que beben de él y nosotros seguimos con un consumo mínimo”, por lo que “es un dato importante que no vaya perdiendo agua, pero lo recuperado no nos deja bajar a guardia”.

Cacho ha señalado que se podrían flexibilizar las restricciones en algunos municipios incorporados, porque las lluvias sí han mejorado la situación de algunos acuíferos. En este punto, ha manifestado que “vamos a ver si han mejorado los acuíferos en los municipios incorporados y ser un poco más flexibles o empezar a serlo por estos municipios”.

Asimismo, el concejal de Servicios Generales se ha referido a la nueva potabilizadora que ya se puede poner en marcha y que garantiza la potabilización diaria de 180 litros por segundo, es decir, un 90 por ciento de la necesidad de la ciudad. “La potabilizadora está instalada y las pruebas de traída de agua ya se han realizado, con lo cual ya podemos disponer de ella, lo que no quiere decir que la vayamos a poner una vez colocada, pero si tenemos que seguir reduciendo el consumo de Vadiello podemos ir incrementando el consumo a través de ella , es decir, no da la seguridad de no tomar medidas más allá de las tomadas”.

Cacho también ha recordado que actualmente el 65 por ciento del consumo de agua de la ciudad de Huesca llega desde Valdabra.