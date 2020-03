Las telecomunicaciones y la energía son los sectores más reclamados en la OMIC en 2019

Las telecomunicaciones y la energía han seguido siendo los sectores más reclamados en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Huesca durante el año 2019, sin embargo, los sectores que han experimentado un aumento de reclamaciones respecto al año anterior han sido transportes y comercio electrónico.

El sector de las telecomunicaciones lidera la lista de los sectores más reclamados en la OMIC, con un total de 504; seguido del sector de la energía, es decir, luz y gas, con 189 y del de bancos y seguros, con 153 reclamaciones. A pesar de que las telecomunicaciones y la emergía son los sectores que más reclamaciones aglutinan, el número de las mismas ha descendido respecto al año 2018, mientras que han crecido otros, como el de transportes, con 110, es decir, ha amentado un 32 por ciento respecto al año anterior y el comercio electrónico que ha visto duplicado el número de reclamaciones. En el año 2018 hubo 59 reclamaciones y en el año 2019 hubo 100.

Ana Furtes es la responsable de la OMIC en Huesca ha explicado que “en relación con el transporte se reclama porque el transporte no llega en el plazo de tiempo previsto” y “en relación con el comercio electrónico porque no se cumple el plazo de entrega de la compra realizada, porque no llega el producto y si llega lo hace defectuoso o porque el producto que se recibe no es el que se ha comprado”.

Las reclamaciones en general vienen motivadas principalmente por la irregularidad en las facturas, los incumplientos de garantía y los de contratos. El coronavirus tambien está siendo uno de los motivos de reclamación. “Hay que hablar de cancelaciones de billetes aéreos porque ahora tenemos el problema del coronavirus, vemos que hay vuelos reservados para ir a Corea y allí estamos luchando por la devolución de los importes, porque son países a los que no está recomendado viajar”.

La OMIC media entre el consumior y la empresa reclamada y en el 75 por ciento se resuelve a favor del consumidor.

Son datos que ha facilitado la responsable de la OMIC de Huesca, con motivo del Día Iternacional de los derechos del consumor, que se celebra hoy 15 de marzo.