Las Peñas rompen relaciones con el Ayuntamiento

Las peñas recreativas oscenses rompen relaciones con el Ayuntamiento de Huesca. A traves de un comunicado aducen pérdida total de derechos adquiridos de las peñas en el pliego de toros y al no abono de la subvención a las peñas recreativas correspondiente al ejercicio 2018.

Las Peñas Recreativas Oscenses, que representan a más de 6.000 peñistas rompen relaciones institucionales con el Ayuntamiento de Huesca tras la negativa por el Consistorio al abono de la subvención correspondiente a las fiestas patronales del año 2018 y tras la publicación del Pliego de la Plaza de Toros en el que,dicen, les privan de todos los derechos adquiridos. Entre ellos la pérdida del derecho de la recaudación íntegra (100%) de la taquilla de la becerrada de Peñas y pérdida de la entrada gratuita de los peñistas. Además, pérdida del derecho de la recaudación del 50% de la taquilla de la celebración de las vaquillas matinales y de la entrada gratuita a los peñistas a la Becerrada y Vaquillas. Otro de los argumentos que explican en el comunicado es la interpretación nuevamente errónea de la cláusula del pliego relativa al descuento del 30% sobre las entradas, y no sobre el abono de los festejos. En la práctica, dicha medida supone que sea menos interesante, desde el punto de vista económico, adquirir el abono de tarifa normal que el abono como peñista. En el pliego del 2013 al 2017, existía la posibilidad de mejorar, además del 30% de descuento a las Peñas, otro 10%. En los pliegos de 2018 y en el actual, incomprensiblemente, deja de ser una posibilidad de competencia. Así las cosas, las Peñas Recreativas Oscenses manifiestan la total y absoluta disconformidad ante el trato. En conclusión, y dadas las circunstancias, dicen, se ven obligados a romper relaciones institucionales con el actual Excelentísimo Ayuntamiento de Huesca y, por tanto, no participar en ninguno de los actos programados por el Consistorio en tanto no se modifiquen todas las medidas referenciadas.