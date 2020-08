Las peñas lanzan una campaña simbólica de socios en un San Lorenzo sin fiestas

Se suspenden las fiestas de Huesca, pero sigue siendo San Lorenzo en las casas y en las peñas que hubieran empezado este fin de semana la captación de socios si el coronavirus no hubiera llevado por delante la semana grande de la capital oscense. Sin embargo, con actos o sin ellos, la semana que viene sigue marcada a fuego en el calendario de los oscenses y las seis peñas han decidido, que -aunque con muchos cambios- este año también habrá campaña. Eso sí, será simbólica y adaptada a los nuevos tiempos.

“Este año la campaña es simbólica, son 10 euros y nosotros regalamos el carné virtual y una mascarilla”, ha manifestado Jennifer Iglesias, presidenta de la Peña Zoiti. Ese precio lo han establecido en toda las peñas. A cambio, los socios recibirán algún detalle. Loreto Larripa, presidenta de la Peña de La Parrilla, ha contado a COPE Huesca que entre esos obsequios a los socios, en su peña se dará un libro sobre su historia.

Este año, las peñas no colocarán sus tradicionales casetas en los Porches de Galicia pero recibirán en su peña a quienes quieran renovar su carné o darse de alta. No será como otros años, pero no por eso hay que renunciar a ciertas cosas. En la peña Zoiti saben lo importante que es el carné y se han reinventado. Tal y como ha explicado su presidenta, “hay muchos peñistas que se guardan los carnets de año a año, hemos decidido hacerlo virtual para que se lo puedan imprimir y plastificar ellos mismos”.

Las peñas que disponen de sede atenderán hasta el día 8 a los oscenses que quieran participar de este modo simbólico en las fiestas. Se trata de ayudar, hay que seguir la tradición , pero también de echar una mano en la economía de las peñas que han visto cómo se desvanecía una de sus principales fuentes de financiación. “La peña no es solo San Lorenzo, es todo el año. Para sacar adelante un local y hacer actividades, se necesita a la gente” ha explicado Loreto Larripa.

Un año, sin duda, diferente, pero que se adapta y es coherente al nuevo contexto. Aunque sea doloroso no poder celebrar San Lorenzo, desde las peñas creen que es lo correcto y lo más coherente. Este año el blanco y verde se queda en casa y en los balcones para coger con más fuerza y más ganas las Fiestas de San Lorenzo 2021