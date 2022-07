Las peñas amenazan con plantar al ayuntamiento en San Lorenzo

Los presidentes de las 6 peñas critican la situación actual por la que están pasando las peñas recreativas de Huesca. Álvaro Antoñanzas, presidente de la peña Los que faltaban, reflejaba que “después de 2 años sin ingresos, la situación es clara. Hay peñas que están en una situación crítica, tanto que hay peñas que, si este año no hubiera habido San Lorenzo, que muchas de nosotras hubiéramos tenido que subir al ayuntamiento y dejar las llaves”.

Las peñas han mantenido reuniones con el ayuntamiento desde enero pero aún no han firmado el convenio para recibir la subvención antes de comenzar la campaña de socios. Solo reciben largas por parte del consistorio, la última reunión se mantuvo a finales de mayo y el ayuntamiento apalabró que antes de finales de junio recibirián la subvención.

Las peñas insisten en que llevan recibiendo la misma cuantía desde hace unos años. Ante esta situación, las peñas lanzan un ultimátum: “si antes de la campaña de socios no se ha cobrado ese 50%, no abrimos”. El propio Álvaro Antoñanzas decía que si no tenían la subvención que dejaba las llaves de la peña en el ayuntamiento.

En todo caso, las peñas explican que con la situación que están pasando ven muy difícil organizar eventos, “al final siempre nos vamos a lo gordo, el escenario, la música, pero es que al final la minucia cuando la juntas es mucha. Y es que ahora mismo no hay capacidad ni para pagar eso”.

Ahora mismo, afrontan la campaña de socios a partir del 1 de agosto con una gran incertidumbre. La peñas tienen que cumplir con unas expectativas que ven muy lejos.