Las organizaciones agrarias alegan la ordenanza de purines

Las organizaciones agrarias Asaja Huesca, UAGA y UPA-Aragón reclaman al Ayuntamiento de Huesca que la nueva ordenanza de purines amplíe su límite de uso en función de la velocidad del viento.

Las tres entidades han presentado una alegación conjunta a este documento, que contempla multas de hasta 3.000 euros por su incumplimiento. La ordenanza municipal que fue aprobada por mayoría en el pleno celebrado el pasado mes de noviembre recoge la prohibición de la aplicación de estos fertilizantesen las siguientes 48 horas que se pronostique según la Agencia Estatal de Meteorología una velocidad de viento superior a 15 kilómetros por hora y las organizaciones agrarias exigen que la velocidad para prohibir las aplicaciones se eleve hasta los 30 kilómetros por hora, para no condicionar tanto su trabajo.

El responsable comarcal de Uaga-Hoya de Huesca, Jesús Ballarín, ha apuntado que “lo cierto es que en Huesca con el viento que ya concemos la mayoría de los días podemos tener una punta de velocidad de los 15 kilómetros hora o una previsión de ello”.

Asegura que esta velocidad límite de 15 kilómetros por hora no es realista porque la Aemet “da velocidades punta y no todo el día soplar el viento así”, además “puede que las rachas no se dirijan hacia la ciudad de Huesca sino a otro sitio, por lo que al tratarse de un período de paro de 48 horas puede limitar mucho el trabajo”.

El Ayuntamiento deberá valorar esta alegación y dar una respuesta a las organizaciones agrarias antes de que se publique la ordenanza definitiva, que está previsto que entre en vigor en junio de este año.