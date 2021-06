Las obras de construcción del solar de La Merced comenzarán a finales de este año o principios del siguiente

Las obras de construcción de las 88 viviendas de alquiler asequible y de urbanización del solar del antiguo cuartel de La Merced comenzarán a finales de este año o principios del siguiente. Es la previsión con la que cuenta el departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón, según ha trasladado hoy el consejero José Luis Soro en Huesca, quien ha asegurado que el proyecto está “muy avanzado”.

Soro ha manifestado que “el proyecto contempla 88 viviendas, además de la urbanización completa de ese sector”, y “la primera fase además de contemplar las primeras 27 viviendas, conlleva la urbanización completa y la ejecución de los cimientos de los aparcamientos y de los elementos y servicios comunes de la urbanización”.

El consejero ha recordado que estas viviendas serán de alquiler asequible, destinadas a todas aquellas personas que no están en riesgo de vulnerabilidad, pero que tampoco pueden acceder a una vivienda libre. Así, ha señalado que “hace tiempo que intentamos explicar la diferencia de la vivienda a precio asequible, que está dirigida a esas personas que no están en riesgo de vulnerabilidad, pero que no pueden acceder a una vivienda libre en el marcado libre” y “a esas personas también hay que darles respuesta”.

De ello ha hablado hoy en consejero en Huesca, donde ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Huesca, dotado con 80.000 euros, para la erradicación del asentamiento de chabolas de Jara.