Las garrapatas y la mosca negra centrarán el XXI Curso de Entomología Sanitaria y Control de Vectores

Las garrapatas y la mosca negra van a ser dos de las temáticas destacadas del XXI Curso de Entomología Sanitaria y Control de Vectores que se desarrollará en la localidad oscense de Grañén, del 10 al 14 de julio.

Las plagas existentes tanto de garrapatas como de mosca negra en la actualidad han hecho que sean los principales temas de la presente edición de este curso, cuyo interés aumenta de forma creciente en los campos médicos, veterinario y de la salud pública. Las altas temperaturas registradas este invierno y la sequía son responsabales de la proliferación de la mosca negra, según ha expuesto el director del curso y profesor emerito de la Universidad de Zaragoza, Javier Lucientes. “La gente que está más cerca del cauce del Ebro lo está sufriendo” y es que “debido a que hemos tenido un invierno con temperaturas muy suaves y con una gran sequía ha proliferado muchísimo la mosca negra”. Ha añadido que “en Huesca se concoce hace años, pero hay un servico de control de mosquitos en la comarca de Monegros que tiene mucha experiencia en el control de esta plaga y eso hace que los efectos no sean tan visibles como en la ciudad de Zaragoza o en los pueblos de la ribera”.

La mayor complicación para las personas son sus picaduras, ya que su saliva provoca una reacción alérgica en algunas personas, más o menos grave, dependiendos de los casos. Picaduras que también sufre mucho la ganadería. “La mayoría de las personas con los moquitos no nos damos ni cuenta, pero la mosca negra provoca unas reacciones que incluso a veces hay que ir a urgencias, eso en personas, en ganadería el tema es mucho más grave, porque los rebaños que están más cerca del río reciben tal cantidad de picaduras que están en un estrés continuo, no quieren comer, pierden peso, no salen en celo, las hembras que está en gestación no tienen leche para los corderos, en fin, muchos problemas”.

También en la actualidad hay una plaga de garrapatas motivada por la proliferación de conejos y, sobre todo, se deja notar en la ciudad de Zaragoza. En este punto, Lacientes ha explicado que “el campo cada vez está más abandonado, la vegetación natural crece y hay especies de mamíferos como los conejos qque siguiendo el curso de los ríos se introducen en las ciudades” y “en Zaragoza hay varios parques en los que el conejo se ha asentado y tienen una fauna asociada que son las garrapatas que han contaminado el ambiente”.

Por otra parte, el director del ecurso ha destacado que el cambio climatico y los desplazamientos de la población han favorecido que haya mosquitos de zonas tropicales, que colonizan España y que son vectores de algunas enfermedades y empieza a haber brotes puntuales de dengue.

El Curso de Entomología Sanitatia y Control de Vrectores es un curso extraordinario de verano de la Universidad de Zaragoza, es pionero y único por sus características. Cuenta con clases teóricas, prácicas de laboratorio y al aire libre con muestreos de larvas y trampeo y cuenta con prestigiosos ponentes.