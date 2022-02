Las familias del IES Pirámide convocan hoy una concentración para exigir 'Un transporte digno ya'

Las familias del IES Pirámide de Huesca convocan hoy una concentración para exigir 'Un transporte digno ya', que tendrá lugar en la Plaza de Navarra a las 19,00 horas.

Las familias llevan más de un año reclamando a la DGA que solucione esta situación ya que los alumnos deben soportar esperas de hasta 40 minutos en las entradas y salidas al centro por el recorte en el servicio de autobuses.

El presidente de la Amypa del IES Pirámide de Huesca, Roberto Capuz, ha apuntado que no les queda otra opción más que salir a la calle y reivindicar una solución. “Nos damos cuenta de que si no hacemos nada, esta situación se perpetuará y tendremos un transporte muy poco digno para un instituto tan grande como es, por lo que no nos queda otro remedio más que salir a a calle”.

La reducción de la flota de autobuses de 17 a siete vehículos comenzó en enero al finalizar la prórroga del contrato de prestación de servicios, competencia de la DGA y desde el comienzo del problema, los padres de los 600 alumnos afectados están esperando una solución.

Capuz pide a los oscenses que se sumen a su movilización. “Queremos invitar a todo el mundo a que nos acompañe porque lo que queremos es un transporte digno para los chicos y que lleguen a una hora adecuada”.

El presidente de la Amypa ha trasladado que esperan que el consejero de Educación se ponga en contacto con ellos. En este punto ha dicho que “esperamos que el consejero se ponga en contacto con nosotros que es el que entiendo que lo tiene que arreglar, porque desde la dirección provincial de Huesca a mi me consta que han trabajado y entiendo que esto es una decisión política y que está en manos del consejero de Educación”.