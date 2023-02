Las bicicletas y los patinetes que no hagan uso del carril bici serán sancionados

La Policía Local de Huesca sancionará económicamente a las bicicletas y patinetes que no hagan uso del carril bici en las zonas en las que está implantado. Así lo ha manifestado el alcalde de Huesca, Luis Felipe, quien ha apuntado que en dos semanas el nuevo carril bici de Huesca, de cuatro kilómetros, quedará implantado en la ciudad, sumando un total de 19 kilómetros. El objetivo es que dicho carril bici se use y para ello esta semana se pondrá en marcha una campaña informativa por parte de la Policía Local, dirigida a bicicletas y patinetes, para que estos se conciencien de que no se puede circular por aceras ni por espacios en los que se ponga en riesgo la seguridad del peatón. Transcurrido un mes, el carácter informativo de la campaña se transformará en otro sancionador.

El alcalde ha manifestado que “va a haber una campaña de concienciación de la Policía Local en la que primero se va advertir y posteriormente si no se usa el carril bici habrá snación” y “para que haya sanción voy a instar a la modificación de la ordenanza de movilidad, es decir, para hacer obligatorio que bicicletas y patinetes utilicen el carril bici obligatorio”.

El alcalde ha recordado que la ordenanza de movilidad establece que la bicicleta puede circular por zonas peatonles y estanciales, pero el patinete sólo por zonas peatonales y queda prohibido su uso en zonas estanciales y en este aspecto, la campaña también va a incidir.

De ello ha hablado el aclade de Huesca en plena polémica por la implantación del nuevo carril bici de cuatro kilómetros, ante las críticas de los vecinos por la supresión de plazas de aparcamiento que dicha implantación va a suponer y por la falta de participación e información previa en este asunto. El alcalde ha reconocido que la participación se podría haber mejorado.

En cualquier caso, Luis Felipe ha dejado claro que el trazado del carril bici es inamovible, porque hay un contrato que hay que cumplir. “Hay un contrato firmado entre el Ayuntamiento y una empresa y hay unos períodos de ejecución y un retraso tiene que estar motivado como una ampliacion de plazo o una modificación del proyecto y ante las críticas de vecinos no se contempla en la ley de contratos y lo que estamos haciendo es cumplir un contrato que aprobamos todos los grupos municipales por unanimidad en tres ocasiones en Junta de Gobierno”.