Las actuaciones del embalse de Biscarrués no han finalizado

A través de un comunicado apunta que "la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, una vez leído el contenido del recurso de casación 5668/2017 contra la resolución 14 de febrero de 2012 de aprobación del expediente de información pública y del Anteproyecto del embalse de Biscarrúes, así como contra la resolución 8 de julio de 2011 de declaración de impacto ambiental del embalse, entiende qué, como se hace constar en el fundamento séptimo de la sentencia: En el caso presente las actuaciones procedimentales en relación al proyecto de la obra del embalse de Biscarrués, no han finalizado”

La sentencia, deja clara la necesidad de un mayor rigor por parte de la Administración en la realización de sus argumentaciones, y sobre todo en la justificación de interés público superior.Clarifica y sienta jurisprudencia al respecto de este concepto, hasta el momento no definido.

Riegos añade que "es una importante llamada de atención para que se trabaje con el máximo rigor en la aplicación de la normativa europea y su trasposición al derecho español, cuestión que siempre es deseable. Siendo una normativa conocida por la administración, cabe hoy preguntar¿Por qué no se hizo correctamente la declaración de interés público superior? Cualquiera de las respuestas, bien sea por desconocimiento o por falta de interésen la realización de la obra o lo que es peor intencionadamente desde instancias políticas, deja en pésima posición a la Administración Pública, responsable final y real tanto del proyecto como de su tramitación, e igualmente responsable de la satisfacción de las demandas y el correcto desarrollo de la actividad económica.

La sentencia de ningún modo entra a la valoración de la necesidad, el interés público y/o la prioridad de la obra del Embalse de Biscarrués. En este sentido, para Riegos del Alto Aragón son destacables tres afirmaciones contenidas en los fundamentos de la sentencia:

1. En el fundamento quinto: “En el presente asunto, impugnación de las dos Resoluciones administrativas de 2011 y 2012 tan citadas, no procede el examen de normas administrativas posteriores al 2012, que no son objeto del proceso. Aquí no se está decidiendo sobre las características de los Anexos relativos al embalse de Biscarrués en los Reales Decretos 129/2014 y 1/2016, Planes Hidrológicos de 2014 y 2016, y el examen se debe concretar al contenido de las Resoluciones administrativas, y no a disposiciones generales administrativas posteriores, sobre las cuales no consta solicitud alguna de ampliación del recurso.”

2. En el fundamento sexto: La anulación de las resoluciones impugnadas conduce a lo siguiente: El proyecto, es decir, el trámite final antes de la contratación de la obra deberá cumplir lo previsto en la DMA y RD 907/2009, artículos 4, 7 y 35 respectivamente, en cuanto a la explicación y justificación del interés público superior que permite la alteración de las masas de agua superficiales afectadas por la construcción del embalse de Biscarrués.

3. En el fundamento séptimo: "En respuesta a la tercera cuestión, sobre que los motivos de las modificaciones/alteraciones de las masas de agua se consignen y expliquen específicamente en el Plan Hidrológico de Cuenca exigido con arreglo al art. 13 y se revisen los objetivos cada seis años. En el caso presente las actuaciones procedimentales en relación con el proyecto de la obra del embalse de Biscarrués, no han finalizado. Y en el presente asunto no ha habido impugnación de Plan Hidrológico alguno. Por ello, la respuesta a esta cuestión por supuesto es afirmativa, pues así lo exige la normativa, precisando que ello tendrá lugar antes del final de la fase de proyecto, antes de la contratación de la obra. Sin que pueda esta sentencia examinar resoluciones o disposiciones administrativas (Planes Hidrológicos 2014, 2016) ajenos a este recurso». Estas tres afirmaciones nos llevan a observar, que lejos de lanzarnos a una nueva búsqueda de alternativas al embalse de Biscarrués, es necesario respetar el dinero público y finalizar el procedimiento del embalse, ya como también dice la sentencia lo contrario “Sería como admitir, lo que no puede admitirse, que el volumen documental sobre el embalse de Biscarrués ha cubierto dicho embalse, no con agua, sino con papeles y papeles” El embalse de Biscarrués cuenta con un nuevo proyecto que respeta los Acuerdos de la Mesa del Agua de Aragón, fruto del convenio entre Riegos del Alto Aragón y empresa pública ACUAES. Este proyecto no ha sido invalidado por la sentencia, y como se observa en ella, su tramitación y nueva declaración de impacto ambiental deberá justificar debidamente el interés público superior de la obra, y deberá ser en el proyecto donde se cumpla lo estipulado en la DMA y RD 907/2009, artículos 4, 7 y 35 respectivamente.

Para Riegos de Alto Aragón, la regulación del río Gállego, y en concreto el embalse de Biscarrués constituye una pieza fundamental para poder finalizar el Sistema Regable. El proyecto está finalizado en espera de la decisión política que permita poner en marcha el trámite de nueva declaración de impacto ambiental. En su redacción se han contemplado todas las especificaciones de la anterior Declaración de Impacto Ambiental y ha sido ajustado a derecho. La sentencia se expresa con claridad al respecto, anula lo dispuesto en los años 2011 y 2012, pero expone rotundamente que nada tiene que decir sobre actuaciones posteriores. Por tanto, se cuenta con proyecto, que ya ha sido sometido a información pública y que esta a la espera de voluntad política. Recordemos que se trata de un proyecto que surgió del consenso, de un proceso de mediación que permitió sustituir el embalse de 192 hm3 . El embalse de Biscarrués de 35 hm3 no era una solución del agrado de ninguna de las partes. Los regantes acatamos un embalse que no la solución que más nos convenía y nos implicamos en su ejecución. Por el contrario, las entidades que ahora consideran que han ganado la batalla, lo han hecho sin aceptar acuerdos. El embalse de Biscarrués de 35 hm3 , escribía un hito en la historia del agua de Aragón sin vencedores ni vencidos y cumpliendo el precepto político de no volver a inundar ningún pueblo habitado. Queda claro de este proceso que fiar el futuro de Riegos del Alto Aragón, y por tanto de una parte importante del territorio capaz de garantizar la seguridad alimentaria y la riqueza agraria de la región a la lealtad institucional no es una vía adecuada. Riegos del Alto Aragón siempre ha confiado en la capacidad técnica de la Administración, y se ha estado a lo dispuesto en materia de tramitación y búsqueda de soluciones. Su voluntad, la de la Administración, como demuestran los hechos se revela cambiante y voluble, y subordina el interés general a las necesidades políticas. Abandonar el proyecto de embalse de Biscarrués es marcar quienes son los vencedores y quienes los vencidos en la regulación del río Gállego. Subordinando el interés territorial y la consolidación de la capacidad productiva en un sector estratégico como el agroalimentario de Aragón una vez más, a la decisiones y estabilidad de los pactos políticos.