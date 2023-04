El PP lamenta que los aragoneses paguen más por su renta

El PP lamenta que la reforma fiscal de Javier Lambán haya motivado que los aragoneses paguen más por su renta y que 15.000 aragoneses que hasta ahora no tenían que hacer la declaración vayan a tener que hacerlo.

Así lo ha trasladado la portavoz de Hacienda del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Mamen Susín, quien ha contextualizado que la directora de la Agencia Tributaria ha presentado las previsiones de la Campaña de la Renta 2022, que se inició ayer y “hoy sabemos que 15.000 aragoneses que en 2021 no tenían que hacer la declaración de la renta porque su renta no llegaba al mínimo”, este año la van a tener que hacer debido a la Reforma Fiscal del socialista Javier Lambán. Por culpa de esta reforma, ha dicho también “un 11 por ciento más de los aragoneses pagarán por su declaración de la renta”.

En este punto, Susín ha recordado que el PP ofreció un pacto al presidente del Gobierno de Aragón para “reformar los tramos autonómicos del IRPF y situar las rentas aragonesas bajas y medias en la media nacional”, sin embargo, ha dicho, que “los aragoneses pagamos una media de 170 euros más por nuestros impuestos que la media de los españoles”. También se ofreció el pacto para “deflactar las tarifas de las rentas bajas y medias y los mínimos personales y familiares”.

Susín ha manifestado que “estas medidas estaban encaminadas a que los aragoneses no saltaran de tramo, no tuvieran que hacer la declaración de la renta en el caso de las rentas más bajas” y “hoy sabemos que 15.000 aragoneses que hasta ahora no tenían que hacer la declaración de la renta la van a tener que hacer porque no se ha tomado esa medida” y “además había propuestas dirigidas a evitar que hoy un 11 por ciento más de los aragoneses tengan que pagar todavía más por su renta”.

Susín sostiene que Javier Lambán “hoy estará contento”. Así, ha señalado que “estará contento porque va a seguir recaudando a costa de todos los aragoneses” y “hoy javier Lambán estará contento porque después de su reforma fiscal se va a producir en Aragón un record de declaraciones de la renta como no había habido nunca”.

Además, ha reprochado que “los impuestos suben en Aragón al mismo tiempo que los servicios públicos pierden calidad”. Así, ha dicho que hay Amypas que piden mejoras en infraestructuras, se cierran consultorios por falta de médicos o peligra el proyecto de unión de las estaciones.