Lambán y Repolles visitan las nuevas Urgencias del hospital de Huesca en medio de fuertes críticas

El personal de la unidad de Urgencias del Hospital Universitario San Jorge de Huesca y el personal del transporte sanitario ha recibido con duras críticas a las consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repolles, a su llegada al nuevo edificio del servicio de urgencias que, hoy junto al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha visitado, para anunciar su puesta en marcha a partir del 1 de marzo.

Le han reprochado a la consejera su gestión, la falta de personal, el servicio de ambulancias y, en ocasiones, con gruesas palabras, a las que ha intentado hacer frente acercándose a la barrera formada frente al nuevo edificio, argumentando la inversión que el ejecutivo aragonés ha hecho en Huesca en materia sanitaria. El personal concentrado pide más personal, porque dice que aunque la población a atender es la misma, la tensión asistencial ha aumentado y que las nuevas instalaciones han triplicado la superfice de las antiguas.

El presidente del Gobierno de Aragón ha hablado de protesta “imaginativa”, porque este nuevo servicio cuenta con más de 24 profesionales más que antes de la Covid. “Lo que no entiendo es que por el hecho de que el centro sea más grande y triplique la superficie del centro anterior haya que aumentar el personal, me imagino que para limpieza sí, pero a iguldad de pacientes si se incrementa la plantilla en 24 profesionales, me parece que hay que ser muy imaginativo para plantear una protesta de esta naturaleza y lo digo con todo el respeto del mundo, la imaginación al poder viva la imaginación”.

Respecto al personal también se ha referido el gerente del Hospital, Miguel Zazo. “El servicio de urgencias de plantilla orgánica a fecha de 2019 es de 61 trabajadores en plantilla. El servicio de facultativos da servicio no sólo al hospital de San Jorge sino al de Jaca”. Ha añadido que “con la epidemia COVID se aumentaron varias plazas, en concreto 7 de enfermería, 7 de auxiliares, 4 de celadores y 5 de médicos y cuando pasó la pandemia en el resto de hospitales se suprimieron los contratos Covid menos aquí que se mantuvieron”.

Zazo ha esplicado que entre las ventajas de las nuevas instalaciones fIgura la comodidad de la estancia para los pacientes y de trabajo para los profesionales, el sistema de seguridad clínica y la eficiencia enegética, entre otros. Por otra parte, Zazo ha apuntado que se va a evaluar para ver la viablidad de instaurar un servicio asistencial en el espacio de las antiguas urgencias.

NUEVA UNIDAD DE URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

La construcción de la nueva unidad de Urgencias del Hospital Universitario San Jorge de Huesca comenzó el pasado mes de abril. Se trata de un edificio de nueva planta ubicado en una zona que estaba destinada al aparcamiento de vehículos, paralelo al edificio de consultas externas, que está distribuido en planta baja y una primera planta, en el qe se han invertido 5,8 millones de euros, y que aumenta en casi 2.200 metros cuadrados la superficie del centro hospitalario, lo que triplica el espacio del servicio. El espacio está distribuido entre área de recepción, que diferencia la llegada de pacientes en ambulacia y los que llegan por sus propios medios, con box de triaje y sala de espera; una zona médico, box de reanimación, sala de yesos y curas, consultas polivalentes. El área quirúrgica dispondrá de sala blanca. El espacio también dispone de una zona de psiquiatría, otra de pediatría y zona de observación.

El Salud recibió las obras del enuevo servico del hospital unversitario San Jorge en el mes de octubre, para iniciar entonces el proceso de traslado, montaje y equipamiento, en el que se han invertido más de 900.000 euros.