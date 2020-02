El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, considera que el proyecto del embalse de Biscarriés tiene un horizonte “sombrío”. En estos términos ha respondido el presidente de Aragón a las preguntas de los medios de comunicación en Huesca, referidas a la futura convocatoria de una Mesa de Diálogo del Agua.

Lambán se ha mostrado de acuerdo con las declaraciones del presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, en las que cuestionaba Biscarrués. Para Lambán este proyecto tiene un horizonte “sombrío” y “no es descabellado pensar en alternativas”. En este punto, ha dicho que “Biscarrués tiene por delante un horizonte bastante sombrío, dada la juicialización a la que está sometido” y “quien no vea esa realidad es que no quiere verla o está ciego”. Ha añadido que ”no es descabellado, sino todo lo contrario, pensar en alternativas”.

También ha asegurado que comparte su preocupación por los regadíos pendientes de Monegros y que el sistema de riegos del Alto Aragón necesita completarse. “El sistema de Riegos del Alto Aragón necesita completarse, los agricultores que están esperando el agua tienen que tener una respuesta lo más rápida posible y eso requiere de acuerdos sobre la regulación del río Gállego y así los regantes se dediquen a regar y los políticos nos dediquemos a ayudarles a desarrollar su actividad”.

Por otra parte, Lambán se ha referido a la no asistencia del presidente de Riegos el Alto Aragón a la Mesa de Diálogo y ha apuntado que los presidentes de otros sistemas de riego aragoneses no se han negado. Por ello le pide al preisdente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, que reconsidere su posición, ya que la intención de la mesa no es romper los consensos existentes, sino dar solución a los problemas que actualmente existen. Ha trasladado que “le pediría que reconsiderara su posición, porque lo que yo pretendo coon esta mesa del diálogo social no es romper los grandes consensos existentes hasta ahora, sino mejorarlos con la incorporación de nuevos actores de la política y de la sociedad y, sobre todo, solucionar problemas que hace algunos años no existían y ahora existen”.

Para Lambán es fundamental que a Madrid llegue una imagen de consenso de lo que los aragoneses quieren hacer con sus ríos y sus recursos hídricos.