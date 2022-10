La Junta de Personal Docente denuncia la falta de profesorado

La Junta de Personal Docente no Universitario de Huesca denuncia la falta de profesorado y malas condiciones laborales que provoca que algunas plazas no se cubran.

En este momento, los alumnos de segundo curso de del ciclo formativo superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red que se imparte en el IES Sierra de Guara de Huesca están sufriendo la falta de un profesor desde hace un mes y medio con el comienzo de curso. La presidenta de la Junta de Personal Docente no Universitario, Carmen López, ha asegurado que esta situación ocurre porque faltan profesores, y subraya las malas condiciones laborales. Pide, además, que se abra una bolsa de trabajo.

Los alumnos “están preocupados”, porque se plantean que si la situación no cambia, no podrán ser evaluados y realizar las prácticas en empresas que incluye el programa. Eso supondría el riesgo de perder el curso entero y cualquier tipo de salida profesional. López ha dicho que “en los ciclos formativos, el alumno está aprendiendo una profesión y es que son alumnos adultos que han salido de un Grado Medio o de Bachiller y quieren perder un oficio para entrar en el meracdo laboral, pero si no aprenden una amteria cómo van a ejercer luego una profesión”.

La presidenta de la Junta de Personal Docente no Universitario alerta de que esta situación afecta también a otros ciclos y es una demanda que han trasladado a la DGA.

Carmen López ha insistido, además, en que, al final los profesores, deben realizar más funciones por la falta de recursos en los centros.