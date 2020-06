La junta local de personal docente no universitario de Huesca reclama medidas coordinadas de seguridad para el inicio del proximo curso. Entre ellas bajar la ratio y contratacion de mas profesores y buscar nuevos espacios para garantizar la distancia de seguridad de 1,5m entre alumnos

Todavía no están definido con claridad el protocolo a seguir de cara al inicio del nuevo curso escolar en septiembre. La junta local de personal docente no universitario pide cautela a la hora de establecer las medidas concretas y sobre todo habla de medidas poco claras y mensajes contradictorios entre las administraciones. Mientras el Gobierno central marca unas normas, el Gobierno de Aragón las suaviza. Blanca García, miembro de la junta añade que "Lambán rechazaba el metro y medio de distancia que propone Celá para reducirlo a un metro, no uso de mascarillas porque los niños más pequeños no podrán llevarla a cabo y también rechaza la nueva ratio de 20 alumnos. Son mensajes contradictorios que a nosotros nos llama mucho la antención"

Lo primero que defienden es la enseñanza presencial como insustituible y entienden que las limitaciones establecidas son lógicas pero piden cautela para abordarlas. Entre otras cosas, Blanca García explica que en Aragón hay diferencias entre los centros del medio rural o de las ciudades donde hay más población y es mas complicado mantener la ratio. Por ello pide más espacios públicos para mantener las distancias y por consiguiente más contratación de profesores

Todavía faltan varios meses del verano para ir marcando lo que serán las medidas a adoptar en el nuevo curso con el uso o no de mascarillas o grupos más pequeños de alumnos pero lo que sí parece claro es que se deberá mantener distancias de seguridad.