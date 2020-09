El juicio por el asesinato de Naiara ha comenzado en la Audiencia Provincial de Huesca, tras dos aplazamientos

La Audiencia Provincial de Huesca ha acogido este martes, tras dos aplazamientos, el inicio del juicio por el crimen de Naiara, la niña de 8 años de Sabiñánigo que falleció hace tres años tras la brutal paliza de su tío Iván Pardo, autor confeso, para el que el fiscal y la acusación piden prisión permanente. Ha comenzado con la selección del jurado.

Además de Iván Pardo en el banquillo también se sientan su madre, Nieves Pena, y su hermano y padrastro de Naiara, Carlos Pardo, acusados de participar en los malos tratos físicos y psíquicos a la menor. Tras la selección este martes del jurado, los tres están llamados a declarar mañana miércoles, el jueves lo hará la madre de Naiara y dos sobrinas menores de edad.

El abogado del padre biológico, Marcos García Montes, cree que en el juicio se pondrán sobre la mesa argumentos para incriminar a la madre de la niña. Así, ha apuntado que “lo más importante será la declaración de la madre” y “yo creo que hay elementos para que en un futuro se la pueda incriminar, respetando la presunción de inocencia”. Ha explicado que al padre “se le tomará declaración por videconferencia y el juicio ha comenzado con la selección del jurado”.

A ello, ha añadido que “serán muy interesantes las declaraciones de las menores, porque eran las que estaban allí y si dicen la verdad yo creo que ya tenemos argumentos para que el asunto vaya hacia adelante”.

García Montes ha insistido en el argumento de que la madre era la única responsable en España de lo que le ocurriera a Naiara. Respecto al autor confeso ha manifestado que “lo mantiene con claridad y con una tranquilidad espiritual de cómo pasó todo que ahora no puede venir a decirnos que estaba loco o que tenía ira”, pero “el tema es que tiene que contarnos mucho más, los malos tratos permanentes, quién los veía” y “hay algo que no podemos olvidar y es que la madre desaparece de Aragentina con Naiara y aparece aquí y era la única responsable de lo que le ocurriera a Naiara, de la guardia y custodia”. Asimismo, ha dicho que “mucho tienen que decir aquí los servicios sociales del Ayuntamiento y el colegio porque si veían, como se ha dicho, que estaba desnutrida y en malas condiciones si a lo mejor hubieran hecho algo por esta niña igual no estábamos aquí”.

El abogado de la madre de Naiara, Luis Marín, ha manifestado que “la madre ya lo dijo claro y es que como su hija ya no va a ver más la luz del sol, el que la mató que no vuelva a salir más a la calle a ver la luz del sol”. Ha apuntado que “esperamos que haya condena, pero hay que ver las pruebas y convencer al jurado”.

Además, ha trasladado que “entiendo que el hecho es un asesinato y siendo de una menor y con dos agravantes muy especiales, es suficiente como para decretar la prisión permanente”.