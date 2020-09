El juicio del Caso Naiara ha quedado visto para sentencia. En la última sesión, las partes han expuesto sus calificaciones finales al jurado y el autor confeso del crimen, Iván Pardo, ha defendido su única culpabilidad y ha pedido perdón a la familia.

Pardo ha dicho que él es el único responsable de lo ocurrido y ha exculpado a su hermano y a su madre. En su última intervención, ha pedido perdón.

Al inicio de la sesión, el magistrado ha desestimado la petición de nulidad que había realizado la defensa en la jornada anterior.

La Fiscalía mantiene la petición de prisión permanente revisable por delitos de asesinato agravados por vulnerabilidad, alevosía y ensañamiento. Por su parte, la acusación particular de la madre, Mariela Benítez, ha insistido en que ella no tenía conocimiento de ningún tipo y no se ha referido al papel del padrastro y de la abuelastra a los que Mariela no considera culpables.

Sí lo considera la acusación particular del padre biológico que ha intentado implicarles por un delito de comisión por omisión, además de mantener también la petición de prisión permanente revisable.

La defensa del padrastro y de la abuelastra ha planteado una defensa basada en que los dos acusados no se encontraban en el domicilio en día de los hechos y que, en los vídeos encontrados en los teléfonos, es Iván el que aparece castigando a la niña aunque Nieves Pena aparezca en algunos de ellos.

En cuanto a la defensa de Iván Pardo, la abogada ha manifestado que el autor confeso fue sincero cuando dijo que no quería matar a la niña por lo que considera que no es un asesino. Tras las exposiciones, el jurado popular emitirá su veredicto.