Mª José López Almazán toma posesión como concejala de Ciudadanos en el último pleno de la legislatura

Mª José López Almazán ha tomado posesión, este jueves, como concejala de Ciudadanos en el último pleno del Ayuntamiento de Huesca de la actual legislatura.

La corporación municipal del Consistorio oscense ha dado la bienvenida a la nueva concejal en representación de Ciudadanos, María José López Almazán, que sustituye a María Eugenia Gabás, y que renunció al acta de concejal al ser candidata a la Alcaldía de Huesca por el PAR de cara a los próximos comicios de este domingo.

De esta forma se ha cubierto la vacante que dejó María Eugenia Gabás de la lista de Ciudadanos. El sceretario del Ayuntamiento ha informado de que “la Junta Electoral Central ha emitido la credencial de la nueva concejal María José López” y hoy, en el último pleno de la presente legislatura, ha tomado posesión. El alcalde de Huesca, Luis Felipe le ha dado la bienvenida al Consistorio y le ha colocado la banda de concejal.

López se ha mostrado visiblemente emocionada. Ha manifestado que “mi discurso va a ser breve, como mi representanción en este Consistorio” y ha dicho que “me hubiera gustado hacer este discurso hace cuatro años cuando se inició esta legislatura, pero el sufragio universal y otras causas que no voy a entrar a valorar impidieron que este hecho se produjera” y “aún así es un día que me llena de orgullo y satisfacción el poder representar a los oscenses en este Ayuntamiento, esperando estar a la altura de aquellos que en su día depositaron su confianza en mi”. Por último, “dar las gracias a mis padres, a mi marido, a mis hijos por todo el apoyo que me están dando”.

Mª José López afronta una corta estancia en la corproración, ya que se incorpora en el últmo pleno del mandato. El alcalde de Huesca, Luis Felipe, le ha dado las gracias a la nueva concejala y la “bienvenida”, aunque “sea breve la estancia en la corporación”. En este punto, ha recordado que “el próximo domingo tenemos elecciones municipales y este es el último pleno del mandato” y “sin mas cuestiones, desear un buen final de campaña para todos y que discurra con la máxima normalidad democrática”.