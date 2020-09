Desde el colegio oficial de médicos de la provincia de Huesca, su presidente José María Borrel, también afirma que el virus está por todas partes y, pese a cumplir las medidas, cualquiera podemos estar expuesto.

José Mª Borrel comparte que existe transmisión comunitaria y lanza una petición a los ciudadanos, ser lo más francos posible con los rastreadores.No mentir ni ocultar información nunca porque eso puede dar pie a nuevos focos. Borrel insiste en que "que nos les oculten datos porque en ocasiones, por el asunto que sea, ocultan algún contacto que en ocasiones es inicio de otro foco y confunden a los rastreadores y a nosotros mismosy eso puede ser inicio de un nuevo foco ". Borrel pide que "por favor que no oculten datos o en ocasiones falseando". El presidente del colegio pide que "seamos honestos". Borrel añade que "por tema económico o laboral y no poderse confinar 14 dias han detectado algún problema"

Borrel comparte la opinión del Departamento de Sanidad y las medidas que se han adoptado para intentar frenar la curva de contagios. Reconoce que hay que seguir viviendo pero si la situación no mejora será inevitable tomar otras decisiones.

El presidente del colegio oficial de médicos de la provincia ha defendido el trabajo de los colegios y de las residencias donde, asegura, se están haciendo muy bien las cosas.

Borrel ha cargado duramente contra la administración central y, en concreto, contra la clase política que lejos de sentarse a ponerle freno a esta pandemia siguen luchando por intereses partidistas. Entiende que eso es lo que nos ha llevado a esta segunda ola del virus.