Jorge Español espera que los que fueron consejeros de Cultura de la Generalitat en 2016 y 2017 sean condenados

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, espera que los que fueron consejeros de Cultura de la Generalitat de Cataluña en 2016 y 2017, Santi Vila y Luis Puig sean condenados. El juzgado de lo penal número 1 de Huesca ha señalado para el próximo 4 de mayo el juicio contra ambos por desobediencia a la autoridad judicial, al negarse a cumplir las sentencias que les obligaban a devolver las obras de arte del monasterio de Villanueva de Sijena.

Jorge Español defiende que ambos incumplieron sistemáticamente todas las resoluciones judiciales con la esperanza de retener para siempre esas obras, por lo que espera en que ambos sean condenados. Así, ha manifestado que “esperamos que sean condenados, pero mientras no haya ninguna condena a estos señores hay que presumirles inocentes” y “somos nosotros los que tenemos la carga de demostrar que son culpables”.

Español ha apuntado que “hay que confiar que se celebre un juicio justo, con todas las garantías, habrá testigos, documentos y el juez verá el juicio y dictará sentencia”

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los ex consejeros penas de 11 meses de prisión y en el caso de Vila además, la acusación le imputa un delito de usurpación de funciones. En este punto, el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena sostiene que “en el caso de Santi Vila, no sólo por delito de desobediencia, sino también por otro más grave que es el de usurpación de atribuciones judiciales”. Ha explicado que “el primero es cuando un juez te manda algo y tu no lo haces, eso es una conducta pasiva, de no hacer”, pero “es que, el señor Santi Vila no sólo hizo eso, también hizo cosas, es decir, una cosa es no hacer y otra hacer cosas para frustrar la resolución judicial”.

Además de la condena a cárcel, Español ha solicitado la imposición de una multa de 300 euros diarios durante 11 meses y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.