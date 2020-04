La iniciativa "Iglesia por el Trabajo Decente" reivindican trabajo digno en el 1ª de mayo

Ante el 1º de Mayo de 2020, Día Internacional del Trabajo, extraordinariamente marcado por la crisis de la pandemia, las organizaciones promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) -los Movimientos Obreros Cristianos de Huesca, unidos al resto de Movimientos de A.C, Cáritas, Comunidades Cristianas Populares y Confer- unen sus voces y fuerzas para celebrar el día del trabajo (San José Obrero), reivindicando un trabajo digno en toda su extensión, para reafirmar que el trabajo es para la vida, y debe de garantizar la seguridad, la salud y un salario justo que permita llevar una vida digna acorde a los tiempos actuales y que proteja la integridad física y psíquica de las personas, favoreciendo su protección social.

A través de un comunicado explican que "No nos cabe duda de que la crisis laboral y económica provocada por la pandemia de la COVID-19, hubiera tenido un menor impacto, sin la indecente precariedad laboral, ese “virus” que caracteriza el sistema de relaciones labores, que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias; y si la sanidad y el conjunto de políticas sociales hubieran contado con los recursos que necesitan y que fueron recortados como consecuencia de la anterior crisis financiera".

"Los empleos más precarizados, como son los de personas trabajadoras del hogar y de cuidados, de la agricultura, de establecimientos de alimentación o repartidoras, que hasta el momento han estado invisibilizados y no han tenido un justo reconocimiento laboral y social, son los que en este momento de crisis sanitaria, que supone la paralización del sistema productivo y económico, se han «descubierto» como esenciales para la sostenibilidad de la vida, para garantizar el bienestar de todas las personas y que no nos falten alimentos y cuidados durante el periodo de cuarentena. Pero continúan ejerciendo sus funciones en condiciones precarias y en la mayoría de los casos sin la protección adecuada. Amplificamos nuestro aplauso, también para estas realidades"

"En otoño, 4 trabajadores saharauis fueron contratados como montadores por una empresa subcontratada para un parque fotovoltaico en Grañén. Se alojaron por cuenta de la empresa en Grañén y Lanaja. La empresa dejó de pagarles el último mes y los dejó abandonados en Grañén sin abonar tampoco sus gastos de estancia (cobraron parte gracias a la gestión de un sindicato)."

Estas semanas las trabajadoras de hogar sin “papeles” han tenido que salir a la calle con miedo a los controles de la policía. Ha habido más motivos de sufrimiento: internas que han enfermado y no tenían ni dónde aislarse, ni derecho a la prestación económica por coronavirus; internas despedidas, quedando con el mismo problema de alojamiento y medios de vida. Las externas sin expectativa de cobrar el subsidio extraordinario ni de encontrar un nuevo trabajo.

A ello se unen el drama del desempleo registrado, que, junto al estructural, son la punta del iceberg de una crisis del empleo mucho mayor; que no computa los trabajos no reconocidos, ni el empleo suspendido por expedientes de regulación temporal. El empleo que en primer lugar se ha destruido es el más débil, el que carece de redes de protección social. Por ello, a todas las personas que verán reducidos sus ingresos, incluso hasta límites que no garanticen el mínimo para vivir dignamente, se suman las que no cuentan con ningún tipo de protección.

Y la situación de que sufren los sectores más vulnerables de las familias: nuestros mayores y la infancia. La pandemia pone sobre la mesa que los primeros son los más afectados por el sufrimiento, la soledad y el aislamiento; y está sacando a la luz las consecuencias de la privatización en tantos geriátricos (recortes en personal, pocos terapeutas o formación inadecuada, jornadas de 24 horas, falta de espacios, con la correspondiente mezcla de personas contagiadas con las demás, calidad de la alimentación en algunas residencias privadas). El coronavirus ha hecho estallar esta precarización y la gestión pública ha tenido que rescatar algunos centros.

Por otra parte, está aumentando la brecha educativa, digital y social, debido a la ausencia de familiares y de recursos informáticos que permitan realizar las tareas escolares exigidas a niños y adolescentes. Y el importe de las becas de comedor escolar transferidas con las ayudas de urgencia no alcanzan para satisfacer las necesidades de alimentación; menos aún las de alquileres o hipotecas, o la pobreza energética.

Hacemos un llamamiento para que se articulen e impulsen todas las medidas necesarias evitando que esto vuelva a pasar, y para apoyar y cuidar a las personas más afectadas, especialmente a quienes están en la calle, sin techo y las que nunca reúnen los requisitos para percibir alguna renta mínima. ITD, constituida por instituciones que acompañan a las víctimas de la precariedad, exigimos construir una red de protección social para quienes han perdido empleo, salario y derechos, para que nadie se quede atrás.

Necesitamos superar planteamientos individualistas y comprometernos solidariamente con la comunidad y el bien común. Valoramos el compromiso de la ciudadanía y el de tantas empresas, y subrayamos que son las Administraciones Públicas las garantes últimas del bien común de nuestra sociedad, priorizando las necesidades de los más vulnerables.

Por todo ello, reclamamos:

• El reconocimiento de un ingreso mínimo garantizado en un programa articulado que integre las políticas sociales en España.

• El derecho a la prestación por desempleo para las personas empleadas de hogar, así como el reconocimiento social del trabajo de hogar y de cuidados.

• La regularización extraordinaria y urgente de los trabajadores y las trabajadoras “sin papeles” y descartados de los derechos de ciudadanía.

• Un pacto de Estado, entre toda la sociedad y sus instituciones que, entre otras cuestiones, apueste por la centralidad de la persona y el trabajo decente, piedra angular sobre lo que se sostiene todo lo demás.

• El fortalecimiento del pilar de los derechos sociales en Europa.

Como entidades de la Iglesia sensibles y comprometidas con la realidad en el mundo obrero y del trabajo, en este 1º de Mayo y de san José obrero invitamos a las comunidades cristianas a unirnos, desde la distancia física obligatoria, desde nuestras casas, en la celebración y la oración. Os invitamos a participar con creatividad en aquellas acciones que puedan hacer visible la necesidad de un trabajo decente acorde con la dignidad humana.

Firmantes: Acción Católica General, Cáritas, Comunidades Cristianas Populares, CONFER, HOAC, Junior, JOC, Movimiento Rural Cristiano.