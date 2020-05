Indignación e incertidumbre de los centros privados de 0-3 años ante la falta de protocolo para la apertura

El fin de la actividad presencial este curso anunciada ayer por el Gobierno de Aragón afecta también a las escuelas infantilesdependientes del Gobierno de Aragón. El resto de los centros, tanto los que dependen del Ayuntamiento como los privados, pueden abrir sus puertas si así lo decide la propiedad o titularidad del mismo. Para posibilitarlo, el Gobierno de Aragón enviará un protocolo sanitario que deberá cumplirse de forma obligatoria.

El Ayuntamiento de Huesca ha anunciado que la escuela infantil Las Pajaritas no reabrirá sus puertas por considerar que es un lugar de muy alto riesgo de contagio. En este punto, Patricia Betrián, vicepresidenta de la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil, ha mostrado su indignación por qué no entiende qué diferencia hay para los centros privados y para los que no lo son."Nos dejan abrir", dice Betrián, es opcional. Y "nosotras nos preguntamos qué diferencia hay entre los niños que van a los centros públicos y los centros privados " y qué diferencia hay con las familias que van a unos centros y otros. "Los equipos educativos son iguales o no, nos merecemos el mismo trato o no", se pregunta Betrián

A la espera de la llegada de un protocolo sanitario, los centros privados están adaptando sus instalaciones y consiederan que medidas como las ratios máximas hacen a estos centros inviables. Betrián insiste en que "no hemos recibido ningún protocolo de seguridad e higiene. Si es cierto que nos dijeron que en breve lo recibiríamos". Pero, además, Betrián explica que "nos queremos imaginar por lo que vamos oyendo dia a dia que van a bajar la ratio de una manera exgerada". En este caso, "abrir los centros para sólamente acceder 5 niños por aula supone tal gasto y tan poco ingreso que el centro va a ser insostenible con la puerta abierta".