Inaugurado el Centro de Innovación Gastronómica de Aragón

El Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, ubicado en el Parque Tecnológico Walqa de Huesca, se ha inaugurado la mañana de este miércoles 21 de diciembre de 2022. Este espacio, promovido por los empresarios y profesionales hosteleros de Huesca y del resto de Aragón, está llamado a convertirse en un punto de encuentro e investigación de una gastronomía saludable, sostenible y de calidad en la región y también en un escaparate a nivel español de la calidad de la materia prima, los productores y las elaboraciones aragonesas.

Ubicado en el Parque Tecnológico Walqa de la ciudad de Huesca, en el edificio Félix de Azara, ocupa un total de 315 metros cuadrados en diferentes espacios que den respuesta a las necesidades de funcionamiento del centro a largo plazo. Tiene un espacio acondicionado para cocinar y que podrá ser utilizado por profesionales como lugar de investigación y demostración. Cuenta con una barra para demostración de profesionales baristas. También cuenta con una biblioteca especializada con un fondo de alrededor de 1000 libros de gastronomía y que podrá ser utilizada también por investigadores. También un set para formación y práctica de audiovisuales gastronómicos. Y un espacio expositivo para productos aragoneses y que pondrá en relación los productos agroalimentarios de la región.

Este Centro busca convertirse en una referencia no solo a nivel aragonés si no nacional e internacional y ser un espacio abierto a la investigación y colaboración entre los diferentes sectores que conforman la gastronomía, desde el sector primario hasta la restauración, pero también productores, la universidad, educativo, etc.

Desde la organización, se quiere agradecer la especial implicación del Parque Tecnológico Walqa como aliado indispensable, así como de las marcas que de manera continuada van a estar presentes en el centro: Balay, Onnera Contract y Neolith y Itainnova, este último en el desarrollo de la mesa sensorial. También de los gremios que han trabajado hasta la fecha y que han ayudado en la configuración de este espacio: Serymar, Ofitécnica, Carpintería Castellar, Intec, Eulen, Integral, Pedro Montaner en la fotografía, Isidro Ferrer en el desarrollo de la imagen, Pedro Grasa en la pintura y el despacho de arquitectura de Luis Franco, especialmente a la figura de Ana Novales y de los productores agroalimentarios de Huesca, Aragón Alimentos, cervezas Ámbar y las 4 denominaciones de origen de vinos: Calatayud, Campo de Borja, Cariñena y Somontano.

En el turno de intervenciones, Carmelo Bosque, Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca, acompañado de Ana Acín han querido explicar lo mucho que significa este centro para todos aquellos sectores que tienen que ver con la gastronomía, no únicamente para la hostelería. Destacó que este gran logro que es “de los compañeros, profesionales y hosteleros aragoneses que nosacompañan y con los que se quiere engrandecer este espacio, que está abierto a todos los sectores relacionados” Un hito en la historia asociativa de los hosteleros aragoneses.

La Directora General de Turismo del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez, quiso por su parte subrayar que este es un proyecto nacido de la colaboración y del trabajo común, señalando que el hecho de que estuvieran presentes en el acto todos “los estrellas Michelín de Aragón” era una demostración de ello. Además de poner en valor la importancia de la gastronomía como parte del patrimonio de todo Aragón. Maru Díaz, Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento ha destacado el “potencial transformador de la investigación en todos los sectores” y ha subrayado cómo “la innovación y el territorio, donde Huesca es sinónimo de excelencia y calidad gastronómica, maridan a la perfección en el centro". “Este proyecto nace con una vocación transversal y una mirada larga, que aspira a ser el punto de encuentro para la colaboración y la innovación, implicando desde el sector primario hasta el consumidor final, agricultores, investigadores, hosteleros y a la ciudadanía, en el camino irreversible hacia una gastronomía más saludable y sostenible”, ha señalado. Y en ese camino, ha dicho, encontrarán todo el apoyo del Gobierno de Aragón, así como de sus centros de investigación, como ITAINNOVA, que ya está desarrollando una mesa sensorial con Inteligencia Artificial para detectar las emociones de los comensales, y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, abierto a cuantas colaboraciones futuras puedan surgir con el proyecto.

Por parte del alcalde de Huesca, Luis Felipe, argumentó que “siente un gran orgullo por el sector primario de Aragón y por supuesto de Huesca” y la alegría que le produce que este centro esté en Huesca capital y especialmente en Walqa. También ha destacado lo mucho que puede que aportar a todos. También tuvo un cariñoso recuerdo para Fernando Abadía, gran profesional e inspirador de este centro.

Al terminar el acto, Carmelo Bosque ha pronunciado unas emocionantes palabras en la memoria de Fernando Abadía, considerando que él es la estrella que ha guiado el camino de este proyecto, y a quién se lo ha dedicado “allá donde estés”.