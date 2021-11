Huesca se suma al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Las denuncias por violencia de género y los casos activos de mujeres maltratadas en Huesca se han incrementado en un 15 por ciento en el último año. Así lo ha indicado la subdelegada de Gobierno en Huesca, Silvia Salazar, con motivo de la conmemoración hoy del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Huesca se ha sumado a los actos convocados para recordar a las víctimas de esta violencia y para condenar estos hechos. La plaza de Cervantes, donde se ubica la sede de la subdelegación de gobierno, ha acogido a las 10,00 horas un minuto de silencio en memoria de las 1.118 mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas desde que en España se creó un registro en 2003. La subdelegada, que también ha lamentado la muerte este año de 37 mujeres en toda España, dos de ellas en Aragón, ha tenido un especial recuerdo para Hasna, la mujer de 35 años que fue asesinada por su expareja en Barbastro y que dejó tres huérfanos.

Salazar ha expresado su rechazo contundente contra la violencia machista y ha apelado a la unión de las instituciones con la sociedad. “No hay otra manera más que la unión de las instituciones con la sociedad para que juntos pongamos fin y erradiquemos esta lacra”.

Respecto a los datos del último año en la provincia de Huesca, la subdelegada ha reconocido que “no son buenos”, ya que los casos activos en el sistema Viogén han pasado de 282 a 322, lo que supone 40 casos más, un 15 por ciento. Salazar ha explicado que, aunque no hay ninguna mujer en riesgo extremo, 39 de ellas se encuentran en riesgo medio. “No hay ninguna mujer víctima en riesgo extremo, la mayoría están en el riesgo bajo y no apreciado y hay 39 que están en un riesgo medio, 9 tienen el dispositivo Cometa y 125 el Atempro”, es decir, “los datos no son buenos”.

Tampoco los datos de denuncias son positivos, ya que en el primer semestre se registraron en el Alto Aragón 219, 29 más que en el mismo periodo de 2020, lo que también supone un aumento del 15 por ciento.

Para Salazar estas cifras demuestran que “hay que seguir trabajando para concienciar y para tratar de detectar los casos de violencia contra la mujer”, además de reforzar los protocolos de actuación existentes. Ha reiterado “la violencia machista no tiene cabida en ninguna sociedad democrática e igualitaria”.

ALCALDE

En estos mismos términos se ha expressdo el alcalde de Huesca, Luis Felipe, que tambien ha asistido al minuto de silencio a las puertas de la subdelegación de Gobierno. Felipe ha manifestado que “hoy es un día de recuerdo de las víctimas, de apoyo a las víctimas de la violecia machista y de rechazo absoluto a la violencia contra las muejres y los niños” y “toda las administraciones y toda la sociedad tenemos que trabajar para finalizar esta lacra y que actos como el de hoy dejen de celebrarse porque se haya superado una situación tan trágica en nuestra sociedad”.