Huesca ofrece más de 100 horas de música en directo, variada y gratuita, para las fiestas de San Lorenzo, que se retoman este año, del 9 al 15 de agosto, tras dos años suspendidas a causa de la pandemia.

El área de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca ha dado a conocer la programación musical de las fiestas de San Lorenzo, que se desarrollará en los cuatro espacios escénicos habituales para los conciertos, Plaza López Alllué, Plaza de Navarra, General Alsina y Placio de Congresos. En música se invierten este año 250.000 euros y se ofrece más de 100 horas en directo de música gratuita y variada, además de complementaria, como ha apuntado el concejal responsable del área de Fiestas del Consistorio oscense, Ramon Lasaosa. “Hemos calculado que son alrededor de 100 horas de música en directo y gratuita para todos los oscenses y todos los que nos visiten” y “hemos intentado que especialmente los espacios de Plaza de Navarra y Palacio de Congresos se complementen en cuanto al estilo musical”.

En el Palacio de Congresos, los conciertos darán comienzo a las 24,00 horas y en los cinco programados, se ha invertido 142.000 euros. La programación en este espacio escénica dará comienzo el día 10 de agosto con Ixo Rai. La programación continuará el día 11, con Marc Segui; el día 12 con Amparanoia y Che Sudaka; el día 13 con Mala Rodríguez y Queralt Lahoz y finalmente el día 14, con Barón Rojo, dentro de su gira de despedida.

Los conciertos de la Plaza de Navarra se deciden en función de las indicaciones de las Peñas Recreativas, que es dónde tienen ubicadas su barras y suponen un guiño a los grupos locales y regionales, según Lasaosa.

Así, el día 9 actuarán Flores &Mceweh y Will Spector y Los Fatus; el día 10, Dos Pájaros y un Trío en homenaje a Sabina y Serrat; el día 11, History of Rock, con la colaboración de Tolo Pueyo; el día 12, The Laura Cox Band; el día 13, Mañambo y el día 14, China Chana. El presupuesto de estos conciertos es de 33.000 euros y darán comienzo a las 23,00 horas.

La Plaza General Alsina acogerá los conciertos del Iberia Folk Festival, con las actuaciones de Beselch Rodríguez el día 9; Ailá el día 10; La Banda Morisca el día 11 y para cerrar Olga y los Ministriles y Eduardo Paz, el día 12.

El presupuesto para este festival es de 14.200 euros y los conciertos darán comienzo a las 22,30 horas.

Las orquestas de la Plaza López Allué serán el día 9, Nueva Alaska; el día 10 La Fania Perfect; el día 11, Energy Show; el día 12, Estrella Cnetral; el día 13, Cimarrón y el día 14, Junior's. El presupuesto es del 58.000 euros y la primera sesión de la verbena será a las 20,30 horas y la segunda a las 24,00 horas.

El responsable del área de Fiestas ha apuntado que “las del 2022 van a ser unas fiestas continuación de las del 2019”, y “el esquema de conciertos no cambia”.