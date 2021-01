La entidad oscense que patrocina también a la SDHuesca se vuelca con el club y apuesta por la bicicleta como vehículo de promoción de una provincia con un territorio que no tiene nada que envidiar para la práctica del ciclismo.

Varios años atrás, esta unión ya dio muchas alegrías a los ciclistas oscenses y de la factoría “Huesca La Magia” salieron varios corredores que actualmente están asentados en el campo profesional como son Jaime Castrillo (Kern Pharma), Jorge Arcas, Marc Soler y Sergio Samitier (Movistar).

Marcos Bister, director de Renault Auto Cuatro, abrió el acto dando la bienvenida al concesionario Renault de Huesca, “agradecemos una vez más el esfuerzo del Club Ciclista Oscense y por contar siempre con nosotros”.

A continuación, tomaba la palabra Fernando Blasco, director de TuHuesca, “estamos muy agradecidos al Club Ciclista Oscense por la labor que hacen por el deporte y los jóvenes ciclistas tanto con sus equipos como con los eventos que organiza. La provincia de Huesca es un territorio idóneo para la práctica del ciclismo, viéndose reflejado en el número de ciclistas que pedalean por nuestras carreteras y caminos y siendo ya varios los ciclistas oscenses en el pelotón profesiona que ya nos dan visibilidad. Cuentan con un proyecto muy ambicioso para 2021 y con Huesca La Magia vamos a apoyar para que cumplan todos sus objetivos y demos la visibilidad que merece Huesca y la magia de su territorio como paraíso ciclista. Desear toda la suerte del mundo a os ciclistas en esta nueva normalidad, que venga acompañada de salud y pongan Huesca en el mapa ciclista”.

Alberto Ara, director deportivo de los equipos, daba paso a las instituciones, fuerte apoyo para todo el club del Ayuntamiento de Huesca y la Diputación Provincial de Huesca.

José María Romance, concejal del Ayuntamiento, declaraba el enorme agradecimiento al C.C.Oscense por todo el trabajo que realiza por Huesca y la promoción de ésta con sus eventos y equipos. 2020 no ha sido nada fácil y han estado al pie del cañón, sacando sus equipos adelante, así como diversos eventos. Más que nunca, el Ayuntamiento de Huesca va a seguir apoyando por el gran esfuerzo que realiza.

Sofía Avellanas, DPH: nuestra provincia es pequeña entre comilla, por población, pero con grandes recursos y con muchas posibilidades. Apoyamos a los clubes deportivos que comienzan desde abajo, formando deportivamente a los más pequeños. En esto, el CCOScense gran ejemplo, pequeño y modesto, pero con gran seguimiento y un grupo humano de trabajo increíble, que realiza un gran esfuerzo. Con una gran sinergia entre instituciones y empresas, podemos llevar a sus equipos a lo más alto. No nos falta confianza y ese es el principal modelo para alcanzar nuestros objetivos, porque Huesca si puede.

Alberto Ara y Miguel Bergua, presidente del club, exponían el proyecto competitivo de la entidad, con los diferentes equipos, los cuales pasaran a denominarse Huesca La Magia Renault, Huesca La Magia Supermercados Altoaragón, Vive Inmuebles Huesca La Magia y escuela ciclista Vive Inmuebles. ”El trabajo de muchos años con el ciclismo base nos está dando sus frutos y no solo somos un club referente en Aragón, sino que están asentados a nivel nacional. Apostamos por los jóvenes ciclistas locales, brindándoles la oportunidad de competir en casa”, declaraba Bergua.

“La entrada de TuHuesca, y de la mano con Renault Auto Cuatro, el primer equipo va a contar con una infraestructura que no tiene nada que envidiar a los mejores equipos nacionales y vamos a luchar porque los resultados estén a la altura y el nombre de Huesca figure por todo el país” comentaba Ara.

Cerraba el acto Pablo Bistuer, Responsable de Renault: estamos doblemente cómodos con la colaboración con el club, encantados de apoyar el desarrollo del deporte y sobretodo del ciclismo. Llevamos muchos años colaborando con sus eventos, y desde el año pasado, dando nombre a su equipo. Tienen un proyecto similar al que llevamos en el concesionario, con un grupo de trabajo unido, profesional y ambicioso por todo el territorio, cubriendo toda la provincia. Compartimos la misma forma de trabajar y unos objetivos muy específicos que, de la mano de TuHuesca, vamos a tratar de llevar al equipo a lo más alto. Por último presentó la última novedad de Renault, el nuevo CAPTUR con motor híbrido enchufable. “Este tipo de motores se irá añadiendo al resto de modelos ya que no son el futuro, sino el presente. En Renault enemos mucha experiencia en motores eléctricos e híbridos y fórmula 1, siendo una de las marcas referentes a nivel global. No me quiero ir sin desear la mejor de las suertes al Club Ciclista Oscense y, sobretodo, al Huesca La Magia Renaul