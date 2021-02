El PP de Huesca lamenta que la decisión de Aramón “no dé soluciones alternativas”

El PP de la provincia de Huesca se ha sumado al malestar que ha provocado en los sectores afectados la decisión de Aramón, tras su anuncio de que no contempla la apertura de las estaciones en lo que resta de temporada. Los populares consideran que la decisión es la puntilla a la economía de los valles y enfatizan las consecuencias que el cierre tendrá en el propio desarrollo provincial.

El PP considera que el holding de la nieve ha optado por el derrotismo, “incapaz de asumir su papel en una estrategia para buscar soluciones mientras quedara una mínima posibilidad”. En ese sentido, “la decisión de Aramón no se puede justificar con el realismo —afirma el presidente provincial del PP, Gerardo Oliván— si no ha previsto también alternativas”.

Oliván matiza que “ni las previsiones sanitarias ni las sociales justifican que se cargue todo el peso económico de la crisis en pymes, autónomos y empresas”. En referencia a Aramón, sostiene que “una sociedad pública se debe al interés común, y no basta con acabar con todas las expectativas de un portazo. Si la decisión no viene acompañada de nuevas y más ambiciosas medidas, Aramón no cumple con los objetivos previstos en su creación”.

Los populares esperan conocer la postura de Miguel Gracia, presidente de la DPH, que tomó parte en la decisión de Aramón. El PP altoaragonés quiere que Gracia dé explicaciones “suficientes, detalladas y, a ser posible, documentadas” sobre su papel en la decisión del cierre de las estaciones. Para Gerardo Oliván, “sería impensable que el presidente de la máxima institución provincial, que hace solo unos días suscribió un pronunciamiento en defensa de las estaciones, no haya mantenido ese criterio hasta el último momento”.