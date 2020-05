En Huesca, entre 35 y 40 bares han abierto sus puertas en los primeros dias de fase 1

Desde el lunes 11 de mayo, los bares han puesto a disposición de los oscenses el 50 por ciento de sus terrazas para ofercerles servicio, siguiendo todas y cada una de las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno Central. En Huesca, han abierto entre 35 y 40 bares. Son pequeños autónomos que han optado por sacar a uno o a dos de sus empleados de los ERTES a los que se tuvieron que acoger para hacer frente el cierre forzoso de sus establecimientos a causa de la crisis sanitaria del coronavirus. El presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca, Carmelo Bosque explica que "a algunas personas les pilló el primer dia de sopetón y ayer fue mucho mejor". Pequeños autónomos que estos dias dependen mucho de la climatología

Bosque asegura que los establecimientos han comenzado con optimismo y mucha responsabilidad, porque lo que se está jugando el sector es mucho.Carmelo Bosque añade que la primera fase y la "manera de hacerlo nos llevará a ir más rápidos para acercarnos a nuestros clientes y trasmitir que estamos ora vez ahí con las medidas oportunas siguiendo las recomendaciones sanitarias y trasmitir la seguridad"

El presidente de los hosteleros oscenses se ha referido a las imágenes que se han podido ver de terrazas con aglomeraciones de personas sin respetar las normas de seguridad. En este punto ha lanzado un mensaje de resposabilidad. Bosque explica que "posiblemente no nos percatamos y tenemos que tener mucha responsabilidad". Tenemos que pensar cuantos miles de personas ya no están entre nosotros y eso es muy importante". Ahora tenemos que pensar "cuando nos acerquemos" en ellos. "En los que ya no están con nosotros y en los que han dado parte de sus vidas para sanearnos"