Huesca entra en una semana calurosa, que tendrá un pico en sus temperaturas mañana

La provincia altoaragonesa entra en una semana calurosa, que tendrá un pico en sus temperaturas mañana y la comarca del Bajo Cinca podría alcanzar los 40 grados.

Ésta será la zona más afectada por el calor en el conjunto de la provincia oscense, que según la previsión contará para mañana con aviso naranja, lo que supone que no se alcanzarán los 40 grados, sin embargo en localidades como Candascos o Bujaraloz es muy probable que se superen dichos niveles.

El delegado de la Agencia Esatal de Meteorología en Aragón, Rafel Requena, ha apuntado que “los avisos para la provincia de Huesca están en naranja, con lo cual no se prevé llegar a los 40 grados, pero la zona más al sur de la provincia, es decir, el Bajo Cinca, podría superar los 40 grados”. Ha añadido que el aviso en Zaragoza y Teruel es rojo.

Requena ha apuntado que el calor nos va a acompañar durante todo el verano, pero las tempertauras propias del calor intenso no durarán más de dos días. Así, la semana será calurosa, con un pico en las temperaturas durante la jornada de mañana y pasado mañana se prevé la entrada de viento de componente norte que hará que bajen las temperaturas. En cuanto a tormentas, Requena no descarta que se pueda producir alguna en los Pirineos, pero no es motivo de aviso como lo fue la pasada semana. “La estabilidad ha mejorado respecto a días anteriores, pero con este calor y algo de viento en altura podríamos tener algunas nubes de desarrollo y algunas tormentas, sobre todo, en la zona de Pirineos, pero de momento no es motivo de aviso”.

Al hablar de ola de calor, Requena ha explicado que hay que tener en cuenta el territorio al que se refiere, ya que “el concepto de ola de calor contempla no sólo que se alcancen determinadas temperaturas y que se matengan tres días o más, sino que afecte al 10 por ciento del territorio”. Así, “en el caso de España que sí que va a afectar a más del 10 por ciento del territrio se puede hablar de ola de calor, pero en Aragon no”, porque en zonas se superarán los 40, pero no se van a mantener más de 3 días.