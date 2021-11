Huesca enciende sus luces de Navidad el viernes 3 de diciembre

La Asociación Autismo Huesca será la encargada de activar el encedido navideño este próximo viernes, 3 de diciembre, con el que se iniciará la campaña de Navidad 2021 en la capital altoaragonesa, bajo el lema 'Este año, vuelve la Navidad'.

Coincidiendo con el Día de las Personas con Discapacidad, la Asociación Autismo Huesca será la encargada de proceder al encedido navideño este viernes, día 3 de diciembre, a las 18,00 horas en la plaza López Allué, epicentro de la decoración Navideña. Huesca contará con 150 motivos luminosos en una treintena de calles, más de 300 guirnaldas en 173 árboles o la red de iluminación de Porches de Galicia y el Coso Bajo.

El inicio de la campaña de Navidad concederá una especial atención al sector de la hostelería y del comercio, ya que el Ayuntamiento lanzará esa misma tarde una edición especial de los Bonos Impulsa, para gastarlos entre las cinco de la tarde y las doce de la noche. De esta forma, se busca apoyar a las empresas de la ciudad y potenciar el comerco y los establecimientos hosteleros locales, al igual que se ha venido haciendo durante la pandemia. La responsable del área de Desarrollo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Huesca, Rosa Gerbas, ha manifetsdao que “queremos hacer de la tarde del encendido una tarde especial para nuestros comercios, bares y restaurantes y para ello hacemos un lanzamiento especial de Bonos Impulsa, para esa tarde”, es decir “se lanzarán 5.000 euros en descuentos que se deberán consumir entre las cinco de la tarde y las doce de la noche y se podrán reservar en la página web de los Bonos Impulsa Huesca a partir de las cuatro de la tarde”. Ha explicado que “con ello queremos seguir apoyando a nuestras empresas y seguir potenciando el consumo local durante estas fiestas navideñas también”. Ha apuntado que “si se gastan todos los bonos en esas horas, será un consumo de 25.000 euros en la ciudad”.

En estos momentos, se está ultimando la instalación de la pista de hielo en la Plaza López Allué y de un gran árbol que preside la misma plaza, con el objeto de ambientar uno de los puntos más frecuentados por los oscenses.

Este año, el Mercado Navideño Artesanal se ubicará en la Plaza de Santo Domingo, desde el día 17 de diciembre hasta el 6 de enero, donde 16 artesanos pondrán a la venta sus productos. El objetivo es ubicar este mercado en un punto de la ciudad que permita crear un gran corredor comercial, desde el Coso Bajo, pasando por los Porches de Galicia, Plaza López Allué, plaza de Navarra y Coso Alto.

Asimismo, se continúa con las intervenciones artísticas que se vienen haciendo otros años con artistas locales. Está previsto colocar las tres que se hicieron anteriormente en distintos emplazamientos de la ciudad y se va a realizar una nueva para colocar en el solar de la Cárcel. La idea, según ha explicado la concejala, es seguir extendiendo estas actuaciones hasta llegar a todos los barrios de la ciudad.

PROGRAMACION CULTURAL

Por otra parte, la campaña de Navidad cuenta con una nutrida programación cultural, conformada por más de 30 actividades centradas, principalmente, en las artes escénicas y en la música, de las que más de la mitad van dirigidas al público infantil y familiar.

Por disciplinas, destacan en el ámbito de las artes escénicas La fiesta del Chivo, pieza de teatro protagonizada por Juan Echanove y dirigida por Carlos Saura; la propuesta de la compañía gallega Pistacatro, Orquesta de malabares que en colaboración con la Banda de Música de Huesca presentaran un espectáculo para toda la familia en el que la música y el circo serán los protagonistas y Ariadna, de la coreógrafa Rafaela Carrasco que junto a los textos del dramaturgo Alvaro Tato y la voz en off de Carmelo Gómez trazan una reinterpretación del mito clásico a través del cante, el baile y la música en directo.

En el plano musical cabe resaltar el concierto que ofrecerá Mikel Erentxun en el cual a través de un formato íntimo y en acústico trazará un recorrido amplio a través de su extensa discografía, el Concierto de Navidad que ofrecerá la Orquesta de Cámara de Huesca y las actuaciones de, entre otros, El Mantel de Noa, Here and Now o Celino García.

El público familiar será uno de los grandes protagonistas de la navidad con una amplia programación que va desde el espectáculo Laika de la compañía catalana Xirriquiteula Teatre, premio MAX 2021 al mejor espectáculo familiar a la propuesta de Espejo Negro, Cris, pequeña valiente; pasando por el ya clásico en la ciudad Pequepop que tendrá lugar en esta ocasión de la mano de la banda zaragozana The Bronson.

Sin olvidarse de los barrios rurales, y de las propuestas de compañías locales como Habana Teatro, la programación cultural de esta navidad se complementa con las propuestas de obra plástica a través de las habituales instalaciones lumínicas que este año contarán con la novedad de una pieza realizada por David Rodriguez y las exposiciones Matria de la altorriconense Judith Prat y El cajón de la fotos, comisariada por la fundación Katia y Ramón Acín y financiada por el Ayuntamiento de Huesca.