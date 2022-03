El PP en Huesca denuncia la “gestión incapaz” de Luis Felipe ante el superávit municipal.

El PP del Ayuntamiento de Huesca ha denunciado la incapacidad de Luis Felipe en la gestión del dinero municipal, hasta el punto de que el PSOE dejó sin invertir un 15 % del presupuesto de 2021. Esa cantidad, que supera los cinco millones de euros, es superior al anexo de inversiones del presente ejercicio.

La concejala popular Antonia Alcalá subraya que “un superávit de esa magnitud no es fruto del ahorro ni de éxito alguno. Sencillamente, Luis Felipe no ha sabido invertir el dinero que presupuestó en 2001. Cada céntimo que sobra no es un éxito, sino un fracaso del PSOE”. Para la edil del PP, “todo el esfuerzo inversor tiene que ir destinado a la búsqueda de oportunidades, a proyectos que ayuden al desarrollo y a los problemas reales de los oscenses”.

Los populares presentarán en pleno una propuesta para la utilización de remantes como alternativa al suplemento de crédito que plantea el PSOE, esto es, el nuevo destino que los socialistas plantean a las cantidades que no supieron ejecutar el pasado año. Antonia Alcalá argumenta que “la propuesta de Luis Felipe parece destinada a una ciudad de ensueño que no tiene nada que ver con la realidad.

En estos momentos, el mundo, y Huesca no es una excepción, mira a Ucrania. Los españoles sufrimos una crisis económica de enorme magnitud que ni siquiera ha alcanzado aún su peor momento. Hay pobreza energética. Y Luis Felipe responde a eso con pistas de pádel y de patinaje”.

Los populares, en ese sentido, defienden la inversión de 150.000 euros para damnificados por la invasión de Ucrania y 100.000 para paliar la pobreza energética, “que son prioridades en toda ciudad solidaria, por más que este alcalde crea vivir en un paraíso”. En cuanto al estado de las calles de Huesca, el PP quiere invertir en la elaboración de proyectos que preparen la ciudad para cuando se resuelva la crisis. Esa estrategia, valorada en 680.000 y concebida como “una previsión para la calidad del urbanismo oscense”, beneficiaría a calles como Valentín Carderera, Miguel Servet, calle del Parque, Zaragoza, Alcoraz, Desengaño, Padre Huesca, San Lorenzo o la plaza de Navarra. 100.000 euros más se destinarían al acondicionamiento de caminos; 6.000 al proyecto de la Ciudad de los Niños; y 30.000 euros en convenios de los clubes de pádel “frente a la desproporcionada invención que propone Luis Felipe”.

Los populares, por otra parte, no cuestionan las propuestas socialistas para rehabilitación de viviendas o pavimentación de vías públicas, “aunque es lamentable que el PSOE no haya sido capaz de ejecutar hasta ahora inversiones tan importantes como esas”, señala Alcalá.

En sus opciones para instalaciones deportivas, el PSOE pretende destinar más de 500.000 para pistas de pádel y casi la misma cantidad para una pista de patinaje. Para Antonia Alcalá, “es evidente que Luis Felipe quiere posar en instalaciones deportivas muy atractivas, pero son delirios preelectorales que ahora no tiene cabida en la realidad de Huesca. El alcalde sigue dando la espalda a sus vecinos”, concluye