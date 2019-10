Huesca cuenta con una baja oferta de vivienda de alquiler y una alta demanda

El delegado en Huesca del Colegio de Agentes de Propiedad Inmobiliaria, Javier Caudillo, apuesta por modificar la ley de arrendamientos para equilibrar los derechos del propietario y del inquilino. De esta forma, Caudillo entiende que se solucionaría uno de los problemas que va en aumento en Huesca respecto al alquiler de vivienda.

En su opinión, en la capital altoaragonesa no hay oferta de vivienda de alquiler, porque el propietario no saca su vivienda al mercado, ya que no existen mecanismos de defensa ante impagos o destrozos de su propiedad. “Cada uno con su propiedad hace lo que cree conveniente, porque para eso se la ha pagado y si la quiere tener vacía la tiene”, pero “hay que preguntarse por qué están las viviendas vacías” y “lo están porque el propietario no tiene ninguna garantía”.

Ha añadido que “el inquilino tiene que tener sus derechos, pero el inquilino también ante una situación de impago o de destrozo”.

En Huesca hay mucha demanda de alquiler para la oferta que existe, por lo que el precio del alquiler sube. De hecho, según los datos facilitados por el delegado del Colegio de Agentes de Propiedad Inmobiliaria, en Huesca en el último año el alquiler de vivienda ha subido entorno a un 8 por ciento. “El precio medio global del alquiler en Huesca es de unos 500 euros y el salario medio es de unos 1.300 euros”, con lo cual “hay que hacer un esfuerzo para pagar un alquiler hoy een día en Huesca”.

La rentabilidad de la vivienda en alquiler en Huesca es de un 5 por ciento, ha informado Caudillo.