Huesca contará en 2023 con una ordenanza que regule el tránsito de los vehículos móviles, como los patinetes

La capital altoaragonesa contará en 2023 con una ordenanza municipal que regule el tránsito de los vehículos móviles, entre ellos, los patinetes

De ello ha informado la responsable municipal del área de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Huesca, Ana Loriente, con motivo de la presentación de los actos con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, y ha apuntado que el objetivo es trabajar este asunto en el marco de la Ponencia de Movilidad.

Por su parte, la Intendente de la Policía Local de Huesca, Beatriz Rivas, se ha referido a la normativa actual y vigente en cuanto a los vehículos de movilidad personal que, en muchos casos, coincide con el uso de la bicicleta. Al estar calificados como vehículos, se debe tener en cuenta determiadas cuestiones. Por un lado, Rivas ha recordado que estos vehículos no deben exceder la velocidad de 25 kiómetros por hora. En este punto, ha dicho que “hablamos de velocidades que van de los 6 a los 25 kilómetros por hora, los que circulan a una velocidad inferior son asemejados a juguetes y los que lo hacen a una velocdad superior es porque son motocicletas o ciclomotores”, por lo tanto, “la velocidad máxima a la que pueden circular es a 25 kilómetros por hora, sin olvidar que en las zonas peatonales con acceso a vehículos la velocidad está limitada a 10 kilómetros por hora”.

No se puede estacionar en las aceras, sino en los lugares habilitados para ello y es recomendable contar con un Seguro de Responsabilidad Civil, ha apuntado Rivas.

En Huesca, las denuncias han amentado este año respecto al anterior, con un total de 33 en vehículos de movilidad personal y 13 en el caso de bicicletas. La Intendente ha apuntado algunas de las infracciones y sus motivos y ha dicho que han sido “por circular por las aceras o transportar a más de una persona; no respetar las señales de los agentes o semafóricas, usar auriculares, no se puede hablar por el móvil y hay que conducir de un modo que no sea negligente, entre otros”.

Además, en el último año se han producido 3 accidentes con heridos en el caso de vehículos de movilidad personal y 10 en el de bicicletas.