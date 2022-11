El PP de Huesca califica de conformistas los presupuestos de la Diputación para 2023

El Partido Popular ha votado en contra de los presupuestos del PSOE para la DPH, unas cuentas que “no están a la altura de un potencial que los gobiernos del PSOE no parecen dispuestos a asumir. No podemos dar la espalda —argumenta el PP— a un agravio comparativo que sigue sin encontrar respuesta en esta Diputación: el aislamiento de Huesca, que tantas veces hemos denunciado, en el contexto de la Comunidad aragonesa”. En ese sentido, el Grupo Popular insiste en que “Huesca está sola y carece de un liderazgo valiente que haga uso de todas las herramientas administrativas a su alcance, pero especialmente de una determinación política que se enfrente, si es preciso, a los propios gobiernos socialistas”. Los populares rechazan presupuestos que, “lejos de incentivar con hechos una estrategia de desarrollo propia, parecen marcados por la resignación y una visión del municipalismo anclada en el siglo pasado. Si nosotros, esta Diputación, no apuesta por Huesca, Huesca no tiene a nadie más en quién confiar”.

El portavoz popular en la DPH, Gerardo Oliván, a la sazón presidente provincial del PP, reprocha al gobierno socialista de la Corporación que se escude en el argumento de que las grandes carencias históricas de la provincia escapen de sus competencias. Que unas afectan al gobierno central, otras a la comunidad autónoma y otras, incluso, a la Unión europea. Para el PP, esos argumentos implican que el PSOE no ha sabido dar al gobierno de la Corporación “el carácter ambicioso y a veces enérgico que se espera de su interpelación a otras administraciones”.

El PSOE provincial desdice toda lectura crítica a la abolición del delito de sedición y cierra filas con Sánchez.

Los populares han confrontado su propuesta de resolución contra la abolición del delito de sedición con una moción paralela presentada por el PSOE. En ella, los socialistas cierran filas con Sánchez “y se pliegan al chantaje secesionista”. El PP mantiene que los “supuestos” desencuentros del socialismo aragonés con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno eran una “mera maniobra pactada” con Ferraz y denuncian la actitud “sumisa” de los líderes socialistas de Huesca y Aragón, “que más pronto que tarde tendrán que rendir cuentas antes la sociedad por una rendición histórica que avergüenza a la nación entera”.