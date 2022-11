Huesca en Bici espera una rectificación de los tramos de carril bici que no están bien diseñados

La Asociación Huesca en Bici espera que el Ayuntamiento rectifique los tramos de carril bici que no están bien diseñados o no generan seguridad y que la red se vaya modernizando.

En estos términos se ha expresado el portavoz de la asociación Huesca en Bici, Samuel Escámez, quien ha resaltado la importancia de que la red del carril bici esté en funcioamiento y que esté bien conectada, “sin que los tramos queden cortados y sea necesario salir de uno de ellos para entrar en otro”.

Escámez ha valorado positivamente la ampliación de los 4,3 kilómetros de carril bici que se está llevando a cabo en la ciudad y espera que esto suponga una moderrnización de la red. “Los tramos que van a hacer nuevos parace que están bien diseñados, porque van por la calzada y mantienen cierta distancia de seguridad respecto a los coches”, mientras que “hay otros que están muy mal, encima de las aceras junto a los peatones y se mezclan los dos tráficos, luego hay otros tramos que están muy pegados a los aparcamientos, con lo cual cualquier puerta que se abra puede generar un incidente o accediente, supongo que con el tiempo estos tramos se irán rectificando y modernizando la red”.

Escámez ha apuntado que el Ayuntamiento “sólo comunica lo que va a hacer, pero no hay un proceso participativo para que puedan aportar sus sugerencias”. En este punto ha resaltado que hay tramos de carril bici en la ciudad que “son auténticos pegotes en aceras”, que “no generan ninguna seguridad al ciclista” y que no favorece el uso de este medio de transporte. “Hay gente que no va en bici porque no s eciente segura de ello y opta por el coche y si estos tramos estuvieran bien, se haría un mayor uso d ella bicicleta” ha apuntado.