Huesca y Almudévar albergarán los actos de la Semana de la ONCE en Aragón, que se desarrollará del 3 al 9 de junio, con el objetivo de dar a conocer la labor que desarrolla la organización y los servicios sociales que reciben sus afiliados.

La Semana dará comienzo el lunes, 3 de junio, con una jornada sobre accesibilidad titulada 'Diseñando ciudades y pueblos para todos', a partir de las 9,00 horas en el Palacio Villahermosa de Huesca y durante los dos días siguientes, se ofrecerá la posibilidad de conocer cómo se siente una persona ciega cuando se enfrenta a las barreras de su vida diaria, a través de un circuito de movilidad, que estará situado en la plaza San Antonio en horario de mañana. Durante estos días se podrá visitar una exposición de material adaptado que utilizan las personas ciegas para su educación, formación y ocio, en la sede de la ONCE en Huesca, en horario de 10,00 a 13,00 horas.

El jueves se servirá un Desayuno a Ciegas, a las 10,00 horas en la Granja Anita, para autoridades locales, que se pondrán un antifaz para apreciar las dificultades de las personas ciegas . El sábado se disputará un partido un partido de fútbol sala entre los equipos de ONCE Aragón y Fundación Alcoraz con antifaces de simulación a las 12,00 horas en el pabellón del colegio Pedro J. Rubio y el domingo, afiliados de la ONCE disfrutarán de una visita guiada a los lugares más emblemáticos del Alto Aragón.

El presidente del consejo territorial de la ONCE en Aragón, José Luis Catalán, ha trasladado que “la finalidad de los actos de esta Semana es poder enseñar a la sociedad oscense los diferentes programas que se desarrollan desde los servicios sociales de la ONCE”. Ha explicado que “son programas especializados de rehabilitación, autonomía personal, de formación, empleo o animación cultural, con los que se pretende que las personas afiliadas tengan una autonomía personal y una inclusión social verdadera”.

La Semana de la ONCE en Aragón se cerrará en Almudévar con una comida de hermandad que reunirá a trabajadores de la ONCE y a sus familias, en el que participarán, entre otros, el vicepresidente II del Consjeo General de la ONCE, José Luis Pinto Barroso, y otras autoridades locales y de la ONCE.