Huesca acoge hoy el acto institucional del Día de Aragón

La capital altoaragonesa acogerá hoy el acto institucional que organiza el Gobierno de Aragón, con motivo del Día de Aragón. Se desarrollará en el Museo Provincial a las 18,00 horas.

Zona Zero Pirineos recogerá este viernes en Huesca la Medalla al Mérito Social. El galardón se entregará a las 18,00 horas en el acto institucional que con motivo de la celebración del Día de Aragón, organiza el Gobierno de Aragón y que se celebrará en el Museo Provincial.

Esta asociación empresarial sin ánimo de lucro ha sido distinguida por su trabajo vecinal de recuperación de caminos y senderos tradicionales. Su actividad ha ayudado a revitalizar el medio rural y a luchar contra la despoblación en el Pirineo, situando al Sobrarbe como líder en BTT y turismo activo en España

Zona Zero Pirineos cuenta en la actualidad con 125 rutas señalizadas, a través de 3.500 kilómetros e implica la práctica totalidad de municipios de la comarca de Sobrarbe y sus habitantes. La gerente de Zona Zero Pirineos, Susana Cubells, ha manifestado que “Zona Zero no sólo tiene una finalidad deportiva, también la tiene social y por ello se nos ha concedido la Medalla al Mérito Social” y es que “en este proyecto están implicadas muchas personas, muchos voluntarios y gente joven aficionada a la bicicleta, también ganaderos, cazadores y se entiende como la dinamización de un territorio que sufre despoblación”. Ha añadido que “nos hemos vinculado al proyecto y lo hemos apoyado y gracias a todos los voluntarios se hace posible”.

Gracias a su proyecto de recuperación de caminos tradicionales, ha sido posible que vuelvan a conectarse núcleos aislados por donde hace años que no pasaba nadie.