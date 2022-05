Huesca acoge la exposición “Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo” a partir del 16 de mayo

Cáritas Diocesana de Huesca se suma, junto a otras Cáritas aragonesas, a la celebración del Día Mundial del Comercio Justo, que conmemoran el 14 de mayo, con el lema “Por la igualdad. Somos Comercio Justo”. Además de un ambicioso programa de eventos, Barbastro, Monzón, Huesca y Teruel acogerán en sus ciudades la exposición fotográfica “Empoderadas”, que en la capital altoaragonesa se podrá visitar del lunes 16 al sábado 21 de mayo en la iglesia de Santa Teresa. Las Cáritas aragonesas llevan más de 10 años trabajando juntas en temas relacionados con el Comercio Justo.

Por ello, este año dan un paso más en esa coordinación y trabajo en red con un extenso programa de actividades que incluye una veintena de acciones. El pistoletazo de salida fue el pasado 3 de mayo y se extenderá hasta el 4 de junio. Mayo se convierte así en el mes del Comercio Justo con una amplia oferta de actividades como puestos de venta en varias localidades de las tres provincias, cine fórum, una exposición fotográfica y la participación en un ciclo de tres charlas con mujeres de las cooperativas protagonistas de la exposición organizada por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

En esta ocasión, el Día Mundial del Comercio Justo insiste en la necesidad de trabajar para avanzar en la necesaria igualdad de género. Según Naciones Unidas, en todo el mundo, las mujeres siguen teniendo menos posibilidades de acceder a un trabajo remunerado, por cada diez hombres que trabajan, solo seis mujeres están empleadas. A esta realidad hay que sumarle el obstáculo de la brecha salarial, ya que las mujeres ganan un 23% menos que los hombres.

Desde la entidad insisten en que no solo es una cuestión de justicia, sino que además beneficia a toda la sociedad. No es posible avanzar en el desarrollo sostenible si no hay una igualdad entre hombres y mujeres. A día de hoy, todavía hay dieciocho países en los que los maridos pueden impedir legalmente que l as esposas trabajen. Cáritas se une a esta campaña y pone el foco en cómo el Comercio Justo favorece el empoderamiento de las mujeres y contribuye a romper la brecha de género y los roles sociales. Principalmente, a través de medidas que todas sus organizaciones deben cumplir como favorecer el empleo de las mujeres, presencia en equipos directivos, igualdad salarial y formación profesional para trabajadores y trabajadoras.

Exposición “Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo”

La principal acción común de todas las Cáritas implicadas en esta programación es la exposición “Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo”. Una muestra promovida por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que cuenta con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Incluye fotografías y testimonios de trabajadoras de cooperativas que se dedican a la producción de café en Nicaragua, de ropa y productos textiles en India y de aceite de argán en Marruecos. En ella se da a conocer cómo favorecer el empleo de las mujeres, contar con ingresos dignos, estables e igualitarios, y fomentar su participación social consolida su independencia económica y empoderamiento personal. Desde Marruecos, Amina Ait Taleb, presidenta de una de las cooperativas productoras de aceite de argán, explica “Hemos logrado romper el mito de que una mujer por sí sola no tiene los medios para salir adelante con éxito”.

La exposición ya ha visitado Teruel y estará en Huesca la próxima semana en la Iglesia de Santa Teresa (Plaza Navarra, 7). Se inaugurará la tarde del lunes 16 de mayo a las 17.00 horas y permanecerá abierta hasta el sábado 21, en horario 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, se acompañará de un puesto de sensibilización y venta de productos de la Tienda de Comercio Justo de Cáritas Huesca (ubicada en la calle Cuatro Reyes). Posteriormente, viajará a Barbastro para terminar en la ermita de Santa María de Bruis, en Palo (Huesca) el 4 de junio, con motivo del encuentro de voluntariado de la citada Cáritas.

Otro de los aspectos destacados de esta programación es la instalación de puntos de venta de productos de Comercio Justo en varias localidades de la provincia. El 7 de mayo, se instaló uno en Robres y el 10 de mayo en Lanaja. Las próximas fechas programadas en la provincia para este mes son: el día 20, en la capital altoaragonesa, dentro del III Festival de Moda Re- que organiza Carinsertas, la empresa de inserción de Cáritas Huesca; los días 23 y 24, en Tardienta y el 25, en Biscarrués.

A través de la agenda de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que se actualiza continuamente, pueden consultarse las novedades, fechas, horarios y lugares de las actividades organizadas por las Cáritas aragonesas y otras entidades en cada localidad.

Cáritas cuenta con una Red Interdiocesana de Comercio Justo de 25 diocesanas que, a través de sus 34 tiendas y 66 puntos de venta repartidos por el territorio español, hace una intensa labor de comercialización, sensibilización y difusión de un modelo de comercio que empodera a las mujeres, protege la infancia y garantiza trabajo digno y seguridad para productoras y artesanas en desventaja social y económica.