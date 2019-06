“Huellas de San Lorenzo”, cartel ganador de las fiestas

“Huellas de San Lorenzo” será el cartel que anunciará las fiestas de San Lorenzo de este año 2019. Así se ha dado a conocer hoy, concluida la votación popular realizada a través de la web municipal y de forma presencial entre los tres diseños que seleccionó un jurado técnico de las 54 propuestas presentadas a concurso.

La concejala de Fiestas, María Rodrigo, ha presentado en la plaza de la Catedral el cartel ganador junto a la autora, la joven altoaragonesa Marina Durán, de 19 años, natural de Berbegal, residente en Huesca y alumna de Gráfica Publicitaria de la Escuela de Arte de Huesca. “Representa muy buen el espíritu laurentino tanto por los elementos como los colores”, ha señalado María Rodrigo.

Marina Durán ha mostrado su alegría y sorpresa por la elección de su propuesta. “Es la primera vez que me presento y no me lo esperaba”, ha asegurado la autora, quien ha explicado que “he vivido las fiestas de San Lorenzo desde pequeña y me hace mucha ilusión ver mi cartel por toda la ciudad”. Ha añadido que al diseñar el cartel se inspiró “en la temática de carteles anteriores, sobre todo en la indumentaria de los danzantes, y he incluido las iniciales de San Lorenzo haciendo el dibujo con las cintas”.

Este cartel formará parte de la exposición de la selección de carteles de San Lorenzo presentados al concurso de este año, que se inaugurará el 2 de julio, y podrá verse también tanto en edificios oficiales y establecimientos de la ciudad como en las oficinas de turismo de toda España y del sur de Francia para promocionar las fiestas laurentinas.

La concejala de Fiestas ha anunciado también el concierto de Luz Casal el día 12 de agosto, dentro de la programación musical gratuita del Ayuntamiento que se desarrollará en la explanada trasera del Palacio de Congresos, como el año pasado. “Un concierto gratuito de gran calidad de una artista de una trayectoria impresionante y es un lujo poder contar con ella”, ha afirmado María Rodrigo.

En el mismo escenario también actuará el día 13 Recycled J, apuesta de música urbana que mezcla rap y trap y dirigida al público más joven. Además, el día 9 sonarán las versiones de rock, y especialmente del grupo Queen, a cargo de la banda Larga Vida al Rock.

Se completa así la programación anunciada recientemente para el día 10 de agosto, con Sweet California, que presenta su nuevo disco; el aire festivo de La Pegatina, el día 11; y la gira de despedida de los legendarios Tequila, el 14. Ya está cerrada también la programación infantil, las orquestas de la plaza Luis López Allué y el festival iberia@huesca.folk y se están ultimando los conciertos de la plaza de Navarra junto a las Peñas Recreativas.