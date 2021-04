Huelga indefinida en el transporte sanitario de Aragón

Los sindicatos CSIF, SCS, CGT, UGT y CCOO convocan mañana una huelga indefinida de los trabajadores del Transporte Sanitario de Aragón, Urgente y No Urgente. Denuncian que las empresas concesionarias del servicio no cumplen el convenio y que el Salud se desentiende.

Los convocantes reclaman la negociación del convenio, que lleva caducado tres años, y mejoras laborales y del servicio. Denuncian que el 75% de la flota de ambulancias de servicio urgente en Aragón están localizadas. Es decir, que los trabajadores están en sus casas y cualquier asistencia sanitaria urgente tiene una demora mínima de 15 minutos.

Juan Antonio Busquet es el responsable del transporte sanitario del sindicato cooperación sindical en Aragón y ha dicho que “no puedes ir a atender a un paciente con un infarto, accidente de tráfico o cualquier situación de emergencia con riesgo vital con quince minutos de activación y en Aragón tenemos el 75 por ciento de las ambulancias así y lo que se reclama no es salario, es calidad asistencial”.

Los 900 trabajadores del transporte sanitario no forman parte de la plantilla del Servicio Aragonés de Salud porque es un servicio externalizado. Los convocantes piden que la administración regional revise los pliegos de contratación, vigile el cumplimiento de las adjudicaciones y mejore el servicio al usuario.