Hostelería respeta la decisión de cada establecimiento respecto a la petición del pasaporte Covid

La Asociación de Hostelería de la provincia de Huesca respeta la decisión que cada establecimiento adopte respecto a la petición del pasaporte Covid a sus clientes, amparándose en el derecho de admisión.

El presidente de los hosteleros de Huesca, Carmelo Bosque, considera que la asociación no debe recomendar ni indicar a los propietarios de los establecimientos si deben o no requerir el pasaporte COVID, ya que el Gobierno de Aragón dio libertad a los mismos en este sentido, según en el derecho de admisión. “Respeto a la decisión de cada uno”, ya que “si el mismo gobierno te dice que tu mismo lo puedes pedir o no, no vamos a ser nosotros los que digamos lo que debe hacer cada uno“, y es que “cada propietario tiene el derecho de admisión en su local y así está establecido por normativa”.

Bosque cree que pocos serán los establecimientos que lo requieran. En este sentido, ha explicado que “no lo sé con seguridad, pero yo creo que serán pocos los establecimientos que lo vayan a aplicar, ya que bastante tiempo ha estado la gente sin la normalidad y no sé si ahora es momento para poner otras normas”.

La normalidad se va a ir imponiendo en un sector que ha vivido muchas restricciones durante un año y medio. La noche del viernes al sábado entrará en vigor el levantamiento de las medidas anticovid que afectan a aforos, horarios y actividades, por lo que ya se podrá bailar en ocio nocturno y consumir en la barra de bares. “Es una situación que estábamos esperando desde hace tiempo y ahora es momento para ir abriendo camino y de mirar la futuro con optimismo” y es que “el sector está ilusionado y con muchas ganas de trabajar y de que nuestros clientes disfruten”, ha apuntado el presidente de los hosteleros.

Otro paso hacia la “tan ansiada normalidad” será la recuperación de las fiestas patronales, que se prevé a partir del 1 de noviembre. “Es un paso más, que nos tiene que aportar más optimismo y ver que se va viendo la luz”, sin olvidar que “debemos seguir siendo responsables y, de momento, seguir aplicando las normas de seguridad, como el uso de mascarilla, distancia o ventilación, pero llegará un día en que tampoco sean necesarias, peor hay que ir paso a paso”.