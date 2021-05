La hostelería oscense reitera su petición de ampliar aforos y horarios tras el Estado de Alarma

El sector de la hostelería en el Alto Aragón reitera su petición de ampliar aforos y horarios tras el Estado de Alarma y reclama mayor flexibilidad en las restricciones.

A pesar de que con el fin del Estado de Alarma se elimina el toque de queda y el confinamiento perimetral de la comunidad, los aforos y horarios de los establecimientos hosteleros siguen siendo los mismos. El número de personas por mesas en el interior de los locales sigue siendo de cuatro, y en el exterior de seis. Además, la hostelería sigue con la obligación de cerrar a las 22,00 horas. En cuanto a los eventos, el aforo se amplía a 30 personas en interior y 50 en el exterior, lo que facilitará la celebración de comuniones este mes de mayo.

El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, Carmelo Bosque, cree que es un alivio poder recuperar la celebración de eventos, pero hay otros criterios que no comparten. Así, ha dicho que “vamos a intentar negociar y hablar para ver si es posible ir por otros caminos, cuando otras comunidades están diciendo que van a dejar liberadas muchas cosas”.

Entre otras, Bosque considera necesario ampliar el horario de cierre hasta las 23,00 horas, para que los establecimientos puedan servir cenas. “La situación ahora nos ayuda a ver con más optimismo el mes de mayo que es el mes de las comuniones, pero no entendemos cómo no pasamos a las once de la noche, cuando otras comunidades ya los están anunciando, creo que es una medida que deberían revisar”.

El presidente de los hosteleros reitera que el objetivo del sector es conseguir que se aumenten la cifra de hasta seis personas por mesa en interior y ocho en el exterior. Bosque pide libertad para decidir una vez terminado el estado de alarma, porque entiende que “en el sector todos saben lo que tienen que hacer, ya que es mucho lo que se juegan”.