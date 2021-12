El Hospital San Jorge se queda sin camas UCI

La elevada incidencia de covid en Jaca y Huesca está pasando factura al hospital San Jorge que, en estos momentos, ya no tiene camas UCIS disponibles. Ambas ciudades vuelven a sumar este viernes otros 122 positivos y el hospital San Jorge sigue sumando ingresos. Hay 68 pacientes hospitalizados de los que 9 están en la UCI y esto significa que ya no hay camas disponibles.

El portavoz de CESM y médico de Urgencias, Manuel Muñoz, ha manifestado que “lo que estamos viendo a lo largo de estos días es el reflejo de la presión y saturación que estamos viviendo en Huesca, tanto a nivel de hospital como a nivel de los centros de atención primaria”. Ha añadido que “esta incidencia que está disparada está conllevando una serie de ingresos en diferentes áreas médicas ocupando diferentes plantas y ha conllevado a una ocupación en unas tasas máximas en la UCI”.

Una situación límite que obliga a derivar a otros hospitales a los pacientes graves sea por covid u otra patología. En este punto, Muñoz ha dicho que “si hay que trasladar a un paciente, habría que hacerlo porque no hay UCI dsponible y según la dirección médica, por proximidad, el primer destino en caso de que hubiera sitio sería la UCI de Barbastro y luego habría que contactar con las Unidades de Cuidados Intensivos de Zaragoza, para ver a cuál se podría destinar el paciente”.

A esto, ha dicho, “se suma una carencia grave de personal”.

Pero no sólo eso, no tener camas UCI ha motivado también la suspensión de todas las intervenciones no urgentes que puedan requerir ingreso. Todo esto con los contagios al alza, las Navidades a la vuelta de la esquina y la variante Omicron presente en Aragón. Los sanitarios están preocupados y creen que tras las Navidades les espera un mes de enero muy duro. “Este virus no entiende de fronteras y nos preocupa mucho, porque el mes de enero se prevé que pueda ser más que duro”.