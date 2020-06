No habrá noche de San Juan en Cillas organizado por la Cofradía

Huesca vivirá hoy la noche de San Juan de una forma muy diferente, ya que la cofradía de nuestra señora la Virgen de Cillas no ha organizado los actos tradicionales para conmemorar la festividad, ante la imposibilidad de garantizar las medidas sanitarias de seguridad

Tradicionalmente, la Cofradía organiza la noche de San Juan, del 23 al 24 de junio, con el desarrollo de la procesión y de la bendición de aguas. Actos que este año no se llevarán a cabo debido a la crisis sanitaria del Coronovirus. El secretario de la Cofradía, José Luis López, ha trasladado que en un principio los miembros de la cofradía estuvieron tratando de poder organizar algún acto entorno a la fuente, pero las medidas a seguir les impiden llevar a cabo cualquier acto de celebración. López destaca que "nos aconsejaron que no hiciéramos nada porque se piodía concentrar mucha gente ahí y no tener ninguna forma de controlar, ni desinfectar ni nada porque no tenemos medios para garantizar la seguridad que hace falta"

La Noche de San Juan siempre ha congregado en Huesca a un buen número de personas, que entorno a las 23,00 horas rezaba el Santo Rosario, después se celebraba misa y una procesión por el pinar de la ermita y posteriormente se llevaba a cabo la bendición de las aguas en la fuente, siguiendo la tradición de 'sanjuanarse'. José Luis López ha asegurado que esta noche siempre se ha vivido con mucha devoción y añade que "es una noche muy bonita y se empieza a vivir siempre ya en la tarde y noche de hoy".

La crisis sanitaria y aunque ya estemos en esta nueva fase de vuelta a la normalidad, todavía se siguen manteniendo las medidas de distanciamiento social que no se puede garantizar en la ermita de Cillas una noche como hoy