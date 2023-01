La Guardia Civil pide ropa acorde a las condiciones meteorológicas del norte de la provincia

La Asociación Española de Guardia Civil ja insistido en la necesidad de contar con ropa acorde a las condiciones meteorológicas del norte de la provincia Huesca, y recuerda que lleva más de dos años haciendo dicha solicitud, que remarcan en estos días de frío, nieve y viento, en los que los agentes de la Guardia Civil echan de menos más ropa de invierno para afrontar sus jornadas de trabajo.

Juan Carlos Aznar es el delegado de la asociación y ha manifestado que “llevamos más de dos años solicitando ropa actualizada y acorde a la situación, ya que nuestro país tiene diferentes características y lo que no podemos es estar con la misma ropa con la que están nuestros compañeros en Canarias, Andalucía o cualquier lugar que tenga temperaturas más cálidas que las que tenemos nosotros en el Pirineo oscense”.

Los agentes reciben una chaqueta sin capucha y unos pantalones finos que también utilizan en verano, lo cual les obliga en muchas ocasiones a comprarse otras prendas para combatir el frío. Así, Aznar ha manifestado que “debido a la falta de prendas, nos vemos obligados a comprar prendas particulares para ponérnoslas debajo y que no se nos vean, porque si vamos con una prenda particular nos podrían sancionar y nos parace algo totalmente incongruente”. Ha insistido en que “llevamos años denunciando esta situación” y “a día de hoy no tenemos ningún cambio”.

Aznar denuncia esta escasez de ropa proporcionada con la que los agentes deberán afrontar la bajada de temperaturas de los próximos días.