La Guardia Civil interpone más de 40 denuncias a la normativa de caza y pesca en Cinca Medio y Bajo Cinca

Agentes de la Guardia Civil de Belver de Cinca (Huesca), en colaboración con el Guarda Rural de varias fincas de esa demarcación han logrado la identificación de varios infractores a la normativa de caza y pesca de la CCAA de Aragón y han interpuesto más de 40 denuncias y además de incautar diverso material de pesca y dos carabinas.

La investigación se inició a finales del pasado mes de junio, gracias a la colaboración ciudadana que alertando del avistamiento de personas que desde un vehículo en marcha disparaban a presas las cuales eran recogidas in situ por los furtivos, con lo evitaban que ser interceptados, informando igualmente que algunas personas realizaban la pesca en zonas de humedales donde no está permitida dicha actividad.

Una vez recopilada toda la información posible, se realizaron vigilancias en lugares susceptibles de que los infractores llevasen a cabo su actividad en diferentes horarios. Estos esfuerzos dieron su fruto con la identificación de varios de los infractores, consiguiendo la actuación más relevante la mañana del 05 de julio, cuando se logró identificar a 8 personas en las inmediaciones del Embalse de Valonga.

Tras ser avistadas varias personas por esta zona, se realizó una batida a través de la maleza para no delatar la presencia policial y que los posibles infractores abandonasen el lugar y sus capturas, logrando llegar hasta el lugar donde se encontraban realizando las actividades de caza y pesca en zona no permitida y cometiendo varias infracciones a la normativa que lo regula. En el lugar se localizó un conejo que habían desollado, 355 carpas (la mayoría en mal estado y con falta de oxígeno), unas en un cubo de goma y otras depositadas en un socavón en el terreno, además de una carabina y munición.

Gracias a la colaboración ciudadana y al esfuerzo de los intervinientes, se ha conseguido un importante avance en la lucha contra la actividad furtiva en el Cinca Medio y Bajo Cinca, con la interposición de un total de 44 denuncias a la Ley de Caza y Pesca de la CCAA de Aragón por diferentes motivos, como no poseer licencia de caza, no tener tarjeta de armas, no tener las armas registradas, cazar fuera de las zonas permitidas, exceso de uso de las artes de pesca, pescar en aguas privadas, cebar las aguas, no tener licencia de pesca y por la tenencia y transporte de especies alóctonas vivas.