EL grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca solicita un plan director para la plaza de toros

Desde 1987 no se ha realizado ninguna reforma importante en la plaza de toros de Huesca y el grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca considera que es necesaria una actuación en profundidad. El concejal Antonio Laborda explica que el año pasado no se incluyó ninguna actuación por el plan económico y financiero y para el próximo 2021, el equipo de gobierno no ha previsto ninguna partida en el borrador de presupuestos. Laborda considera que sería necesario 50.000€ anuales durante 5 años. El concejal insiste en que " la plaza de toros es un seño de identidad de nuestra ciudad y además es un monumento que justo entrar en la ciudad junto a la plaza Unidad Nacional ya se ve la plaza de toros y tampoco se ha hecho una reforma seria desde 1987 con lo cual creemos que sin duda es necesario para el edificio"

Laborda explica que los 50.000€ anuales tendrían varias actuaciones. El primer año para quirófano y enfermería, el segundo año para accesos interiores, aseos y servicio de bar-cafetería, el tercero para rehabilitación de toriles y anexionar con el parque de bomberos que quedará vacío y hacer un museo de tauromaquia, el cuarto año para los tendidos, barandillas, pintado de la plaza y el quinto año destinar la partida para ampliación de los porches e incluso estudiar la cubierta de la plaza para organizar espectáculos en el interior cubiertos.

Estas son a grandes rasgos las diferentes actuaciones que plantea Vox en el Ayuntamiento de Huesca y que estarían recogidas en un plan director de actuación en la plaza de toros de la ciudad. Un planteamiento que este grupo político plantea para que el equipo de gobierno lo incluya en los prespuestos para 2021