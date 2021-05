González Terol cree que hay estabilizar a la población del lobo para evitar un problema en la ganadería

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, defiende la necesidad de “estabilizar a la población del lobo” para “evitar un problema en la agricultura y ganadería”, que es “lo que fija población en los territorios”.

Así lo ha trasladado el representante del PP al hablar de la importancia de desarrollar políticas que hagan frente a la despoblación y al referirse a la publicación en el BOE de la prohibición de cazar al lobo. “Hoy tenemos que ver como el Boletín Oficial del Estado publica la prohibición de la caza del lobo”, y “que se lo digan a los ganaderos, por ejemplo, de la provincia de Huesca que van a ver cómo su ganado es destrozado y atacado por unos bellos animales, a los cuales hay que defender pero no prohibir su caza”, porque “hay que estabilizar a las poblaciones de lobo o al final tendremos un problema con aquello que fija población y sirve para luchar contra la despoblación, como es la agricultura y ganadería, a la que también atacan con una pésima negociación de la Política Agraria Común y el dinero que van a recibir agricultores y ganaderos en la ganadería intensiva, por ejemplo, con recortes superiores la 20 por ciento en las ayudas”.

González Terol ha trasladado que el PP defiende la conectividad de la Alta Velocidad, el establecimiento de población potenciando la ganadería, así como las infraestructuras viarias y de telecomunicaciones. Respecto a las infraestructuras ha dicho que en este tema “Huesca también sufre el abandono del Gobierno de España”.

Ha señalado que “el problema es que lo mismo que me transmiten los alcaldes de Huesca sobre infraestructuras, ya sean de telecomunicaciones o viarias es lo mismo que me transmiten mis alcaldes en León, Palencia o Andalucía” y es “la absoluta paralización de las infraestructuras viarias por parte del ministro Ábalos”. Ha explicado que “nosotros vamos a estar en la petición de terminación de infraestructuras, de desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones y viarias, porque si no hay autovías difícilmente lucharemos contra la despoblación”.

Por otra parte, ha lamentado que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Sánchez “discriminen y olviden a los Ayuntamientos”, en plena pandemia, y ha trasladado que “en septiembre hubo que derrotar parlamentariamente al gobierno de Sánchez para frenar un Real Decreto que pretendía robar los ahorros de los Ayuntamientos”. Así, ha manifestado que “a partir de allí encendimos el semáforo rojo al Gobierno de España y dijimos que hasta aquí habíamos llegado y necesitamos ayudas directas para Ayuntamientos y diputaciones”, porque “la gente cuando tiene problemas a la primera puerta a la que llama es a la del Ayuntamiento o a la de la diputación y eso afecta gravemente a las cuentas municipales y, por tanto, pone en riesgo la prestación de servicios púbicos esenciales para el ciudadano”.

Son temas que el vicesecretario de Política Territorial del PP está abordando en su visita a Huesca. La inició ayer para reunirse con alcaldes del PP de la provincia y la continúa hoy para reunirse con el sindicato agrario ASAJA.