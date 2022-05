El gobierno socialista de la DPH rechaza el seguimiento de los acuerdos plenarios.

El Partido Popular en la DPH ha visto frustrada su iniciativa para garantizar que la oposición, en uso de los principios democráticos, pueda fiscalizar las resoluciones aprobadas en pleno.

El gobierno socialista de la Corporación provincial ha rechazado la creación de una mesa participada por todos los grupos políticos para analizar los progresos, “de haberlos”, que habrían de derivarse de los acuerdos adoptados por el pleno. El portavoz popular, Gerardo Oliván, argumenta que “en la práctica, las resoluciones que se adoptan en las sesiones plenarias se quedan en mera retórica y el PSOE frena su seguimiento”. En consecuencia, añade Oliván, “el Alto Aragón queda ciego e impotente mientras el gobierno provincial socialista maniobra con un propósito claramente partidista”.

Las propuestas de resolución aprobadas en pleno, sean o no de carácter unánime e institucional, implican un mandato al gobierno de la DPH cuyo desarrollo, a juicio de los populares, no debe escapar al control de la oposición. De ese modo, apunta Oliván, “el PSOE se puede permitir aprobar cualquier iniciativa y acto seguido encerrarla en un cajón. Hasta ahora, nada ha impedido a los socialistas maniobrar a espaldas del pleno, y esta nueva negativa demuestra que esa prepotencia no va a cambiar. Los socialistas no quieren rendir cuentas ante nadie”.

A título de ejemplo “de excepcional interés provincial”, Oliván reprocha la actitud del gobierno socialista de la DPH en el ámbito de las fotovoltaicas. Sobre ese tema, el PSOE de la Corporación provincial ha llegado a propiciar dos acuerdos plenarios literalmente contradictorios. El portavoz popular afirma que “con o sin mesa de seguimiento, con el apoyo del gobierno socialista o sin él, el PP exigirá trasparencia en todos los ámbitos y denunciará los silencios y el doble rasero del PSOE en la provincia de Huesca y ejercerá su función de control y fiscalización”.